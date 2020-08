Les 24H de Spa au programme de 10Q Racing Team

Une nouvelle équipe arrive en Endurance cette saison avec une Mercedes-AMG GT3. 10Q Racing Team va débuter ce samedi sur la Nordschleife à l’occasion du cinquième rendez-vous Nürburgring Endurance Series.

Kenneth Heyer, qui fait partie de l’encadrement de l’équipe, sera épaulé par Daniel Juncadella, Thomas Jäger et Sebastian Asch. L’objectif sera de préparer les 24 Heures du Nürburgring du mois prochain. Le team dirigé par Thomas Zabel et Daniela Hauer a d’autres objectifs cette saison avec une participation aux Total 24 Heures de Spa avec une Mercedes-AMG GT3. La course d’endurance disputée à Zolder fait aussi du menu, cette fois avec une Mercedes-AMG GT4. 10Q Racing Team a débuté par l’AMG GTR-Cup. Des manches Creventic ne sont pas à exclure.

« Les courses d’endurance ont un attrait très spécial pour nous et nous nous sommes fixés comme objectif de disputer d’autres courses d’endurance formidables et passionnantes en plus des 24 Heures du Nürburgring et des 24 Heures de Spa, qui doivent faire partie de notre planning annuel à l’avenir », a déclaré Thomas Zabel. « Nous sommes petits mais beaux, nous aimons les détails et nous travaillons avec les plus hautes exigences envers nous-mêmes et nos partenaires. Nous voulons être au plus près des fans, car au final, le sport automobile est une passion et c’est aussi le cas pour les fans mais aussi l’équipe et les pilotes, que les fans. Nous nous concentrons initialement sur l’utilisation d’un véhicule par course sur les manches d’endurance mais avec 100% de qualité. Nous avons une liste d’autres courses et séries en tête pour les cinq prochaines années afin de nous imposer durablement en endurance. Nous donnons tout pour cela. »

Habitué à rouler en Mercedes depuis des années, Kenneth Heyer a un rôle qui va au-delà de celui de pilote : « J’attends avec impatience ce nouvel emploi. Toutes les personnes impliquées sont passionnées et grâce à Thomas Zabel et Daniela Hauer, il y a aussi un bagage technique qui nous permet en tant que 10Q Racing Team d’en profiter grandement. Pour moi en tant que pilote, la direction dans les années à venir est idéale et mes tâches dans l’équipe sont tout simplement amusantes. Je suis très heureux de pouvoir contribuer et vivre l’idée sur laquelle repose notre projet à 100%. La proximité avec les fans, la continuité, la fidélité et l’engagement font partie de notre modèle à quatre piliers sur lequel tout repose. »

« Au nom de la famille Mercedes-AMG, je suis très heureux d’accueillir 10Q Racing Team en GT3 », se réjouit Stefan Wendl, responsable de Mercedes-AMG Customer Racing. « Le fait que l’équipe roule sur la 5e manche NLS est très bon car cette course constitue un essai important pour les 24 Heures du Nürburgring prévues à la fin septembre. Pour le 10e anniversaire de notre programme sportif client, les fans des 24 Heures peuvent s’attendre à un design spécial de la Mercedes-AMG GT3/10Q Racing. L’autre détail intéressant à noter dans ce contexte est que Thomas et Kenneth, deux pilotes de la première heure du programme Mercedes-AMG Customer Racing, seront ensemble dans le véhicule. Je souhaite à toute l’équipe plein de succès dans leur projet. »