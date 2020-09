United Autosports rachète Strakka Racing pour un retour en GT

United Autosports vient de confirmer le rachat Strakka Racing dans le cadre d’un accord qui comprend l’acquisition de tous les équipements, les voitures et les camions de l’équipe ainsi que ses locaux basés à Silverstone.

Les propriétaires de l’équipe United Autosports, Zak Brown et Richard Dean, n’ont pas caché qu’ils aimeraient revenir à leurs origines, c’est à dire la course GT, l’écurie ayant débuté sa carrière en 2010 en participant aux British GT et FIA GT3.

De son côté, Strakka Racing a été fondée en 2007 par Nick Leventis et a commencé à participer à des courses de GT dans tout le Royaume-Uni. Deux ans plus tard, ils se sont lancés en prototype et l’équipe est entrée dans l’histoire aux 1000 km de Hungaroring en 2010 en devenant la première équipe de l’histoire des Le Mans Series à remporter le classement général avec une LMP2. Mieux encore, Strakka Racing a remporté les 24 Heures du Mans 2010 en catégorie LMP2 avec une HPD ARX-01c pilotée par Nick Leventis, Danny Watts et Jonny Kane (photo).

En 2017, l’équipe est revenue en GT, en participant aux Blancpain GT Series. Elle a exploité, entre autres, des Mercedes-AMG GT3 remportant le titre Blancpain GT Series Endurance Cup en Pro-Am en 2018.

Une belle équipe disparaît, c’est toujours dommage ! Cependant, United Autosports semblent avoir de grosses ambitions pour le futur et c’est plutôt une bonne nouvelle par les temps qui courent ! United Autosports donnera plus d’informations sur ses futurs projets à la fin du mois de septembre.

Zak Brown, copropriétaire de l’équipe et président de United Autosports : “Nous n’avons pas caché que nous aimerions revenir aux courses GT avec United Autosports. C’est là que l’équipe a commencé à faire de la compétition automobile, c’est donc quelque chose qui nous tient à cœur. Nous travaillons encore à la finalisation de certains détails et nous partagerons plus d’informations sur nos projets dans les prochaines semaines”.

« Zak et moi cherchons à revenir en GT depuis un petit moment et cette acquisition est un pas de plus dans cette direction », a expliqué Richard Dean. « Strakka a connu le succès avec un équipement de première classe, donc ce mouvement était parfaitement logique. Les courses GT sont toujours aussi populaires et les grilles au Royaume-Uni, en Europe et à l’international ont réussi à traverser cette période difficile que nous traversons actuellement. J’attends avec impatience de nouveau chapitre de l’histoire de United Autosports. »