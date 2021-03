L’équipage des Iron Dames modifié

Trois Ferrari 488 GTE seront alignées par Iron Lynx en European Le Mans Series cette saison. La #60 sera confiée à Sergio Sernagiotto, Claudio Schiavoni et Paolo Ruberti. La #80 sera pour Miguel Molina, Rino Mastronardi et Matteo Cressoni. Quant à la #83 des Iron Dames, l’équipage devait être constitué de Katherine Legge, Rahel Frey et Manuela Gostner.

L’écurie transalpine ayant signé de nouveaux pilotes, le trio s’en trouve modifié. Katherine Legge roulera finalement en WEC avec Manuela Gostner et Rahel Frey. Du côté de l’ELMS, Michelle Gatting et Rahel Frey seront associées à la Britannique Esmee Hawkey. Âgée de 23 ans, Hawkey est championne en titre en Porsche Carrera Cup Great Britain (Pro-Am).