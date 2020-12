En pointe sur le sim racing depuis le confinement du printemps dernier, BMW Motorsport continue sur sa lancée avec trois premières mondiales lancées lors de son événement numérique BMW SIM Live, à chaque fois pour un transfert de technologie entre la course réelle et la course virtuelle.

La BMW M4 GT3, qui doit entrer en compétition en 2022, fait déjà ses débuts sur la plateforme iRacing en tant que prototype avant sa première course dans le monde réel. Le volant de la BMW M4 GT3 a été développé en collaboration avec Fanatec et c’est le premier du genre à fonctionner à la fois dans une voiture de course et un simulateur de course. La troisième innovation concerne le concept du meuble ‘Fusion SL’. En quelques minutes, il peut passer d’une table design à un simulateur de course.

« Avec BMW Motorsport SIM Racing, nous suivons une approche à 360 degrés », a déclaré Rudolf Dittrich, directeur de BMW Motorsport SIM Racing. « Nous avons accompli énormément de choses au cours de la première année de notre engagement. Dans le même temps, nous avons également identifié un gros potentiel et, sur cette base, nous avons décidé de continuer à nous concentrer fortement sur les développements matériels en 2021, avec lesquels nous pouvons promouvoir les innovations techniques et développer de nouvelles catégories de produits de nouveaux marchés. Avec cet alignement, nous nous positionnons dans l’environnement de nos concurrents d’une manière totalement unique. Nous aimons vraiment développer des solutions créatives et voir des résultats rapides avec nos partenaires avec lesquels nous développons les premières mondiales d’aujourd’hui et de demain. »

Le volant de la BMW M4 GT3, développé avec Fanatec, peut être utilisé à la fois dans la voiture de course et sur le simulateur. Aucune modification n’est requise pour son utilisation dans la voiture de course. Le volant en carbone est conçu pour le sport automobile avec des boutons lumineux et des palettes pour changer les vitesses. Philipp Eng, pilote officiel BMW, était présent lors de l’événement BMW SIM Live où il est arrivé en BMW M4 GT3. L’Autrichien a ôté le volant de sa GT3 pour le mettre sur un simulateur. Le volant Fanatec sera disponible au premier semestre 2021.