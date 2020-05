Le VLN réinvente son paddock pour disputer sa saison 2020

La saison VLN doit débuter fin juin sur la Nordschleife avec toutes les précautions sanitaires qui vont avec. Tout sera fait pour éviter les rassemblements et les mouvements de foule. « Notre série est le reflet de la société », a indiqué Christian Stephani, directeur général du VLN VV GmbH & Co. « Nous avons dû accepter de sévères restrictions ces dernières semaines et nous n’avons jusqu’à présent pu mettre en œuvre des courses prévues. Nous tous, fans, participant et organisateur, devons faire des compromis et miser sur la solidarité de nos fans et participants. »

Le paddock va devoir s’habituer à nouvelles contraintes. Les stands resteront fermés et il n’est donc pas question de mettre six autos par stand comme c’est le cas sur une course régulière. Chaque équipe aura sa propre zone au sein du paddock (superficie 58 000 m2). L’accès se fera par la voie des stands avec une entrée et une sortie. Un système comparable avait déjà été mis en place en 2002 lors de la construction du nouveau bâtiment des stands.

Sans grande surprise, les événements se dérouleront à huis clos. Cela concernera le paddock et les tribunes. Les parkings autour du circuit seront fermés et surveillés.

L’accès au paddock sera limité à un certain nombre de personnes. Le port du masque sera bien entendu obligatoire. L’institut d’hygiène et de santé publique du CHU de Bonn s’est rendu sur place avant la publication d’un rapport comme quoi les épreuves peuvent se tenir à huis clos si toutes les mesures sont respectées. Le VLN a donc déposé une demande d’agrément pour l’organisation des courses. « Nous espérons avoir une promesse du gouvernement fédéral », a confié Stephani. « Au final, ce n’est pas juste une question de championnat, mais aussi de santé financière pour nos équipes et un grand nombre d’entreprises autour du Nürburgring. »

Calendrier 2020 :

27.06. – Round 1 (4h)

11.07. – Round 2 (4h)

12.07. – Round 3 (4h)*

01.08. – Round 4 (4h)

29.08. – Round 5 (6h)

24.10. – Round 6 (4h)

07.11. – Round 7 (4h)*

21.11. – Round 8 (4h)*

*nouvelles dates