Le suspense est entier en Porsche Carrera Cup France

Communiqué de Presse :

Disputé sur le circuit du Castellet, dans le cadre du Championnat de France des Circuits, ce troisième meeting a donné lieu à trois courses extrêmement animées et sacré autant de vainqueurs différents. Alors que le cap de la mi-saison a désormais été franchi, la lutte pour le titre bat son plein…

Un week-end de domination aurait pu permettre à l’un des favoris de la Porsche Carrera Cup France de prendre l’avantage dans la course au titre. Avec trois confrontations au menu, ce troisième rendez-vous du Paul-Ricard prévoyait en effet l’attribution de beaucoup de points. Au lieu de quoi, le circuit varois s’est montré fidèle à sa réputation, donnant lieu à des superbes passes d’armes, et consacrant trois vainqueurs différents, dont deux nouveaux. Au point que si Jean-Baptiste Simmenauer (BWT Lechner Racing) a pris la tête du classement général provisoire, il est talonné à une unité seulement par Ayhancan Güven (Martinet by Alméras), le double champion sortant, tandis que les cinq premiers se tiennent en quatorze points, alors qu’il reste quatre courses à disputer. La suite s’annonce palpitante !

C’est Adam Eteki (CLRT) qui s’est adjugé la manche d’ouverture du week-end, et ainsi offert sa première victoire en Porsche Carrera Cup France, au terme d’une course maîtrisée à la manière d’un pilote d’expérience. Déjà auteur d’une prestation prometteuse dans le cadre des 24 Heures du Mans, le Junior Porsche Carrera Cup France 2019 a confirmé sa montée en puissance dès les essais. Qualifié en troisième position sur la grille de départ, il a réalisé un superbe envol pour prendre le meilleur sur son équipier Florian Latorre (CLRT), une nouvelle fois auteur de la pole position, avant de se débarrasser de Marvin Klein (Martinet by Alméras) dès le deuxième tour. Le pilote âgé de 18 ans a ensuite géré son avantage pour l’emporter avec autorité devant Marvin Klein et Jaxon Evans (BWT Lechner Racing), tandis que Ayhancan Güven et Florian Latorre ont complété le top cinq. Arrivé dans le Var en dauphin de Güven au championnat, Jean-Baptiste Simmenauer n’a pu faire mieux que sixième, après avoir notamment endommagé sa lame avant. La catégorie Pro-Am a quant à elle été le théâtre d’un nouveau duel fougueux entre Christophe Lapierre (Sébastien Loeb Racing) et Nicolas Misslin (BWT Lechner Racing), qui a tourné à l’avantage du premier dans les toutes dernières secondes, tandis que François Lansard (CLRT) a transformé sa pole position en succès chez les Am.

En course 2, Florian Latorre, auteur d’un envol perfectible dans la première, n’a cette fois-ci pas tremblé, transformant lui aussi sa cinquième pole position de la saison en victoire absolue et offrant du même coup à sa toute jeune formation CLRT ses seconds lauriers du week-end. Derrière, la menace est venue du Néo-Zélandais Jaxon Evans, revenu dans les échappements de sa 911 GT3 Cup en fin de course, en vain. La bataille a aussi fait rage entre Ayhancan Güven, Marvin Klein, Jean-Baptiste Simmenauer et Adam Eteki pour les accessits. Pénalisé d’une seconde après l’arrivée pour avoir tiré avantage d’une coupe dans la chicane, le premier cité a finalement dû laisser la dernière marche du podium à Marvin Klein, mais aussi la quatrième place à Jean-Baptiste Simmenauer. Dans les autres catégories, Victor Weyrich (Pierre Martinet by Alméras) a signé un beau succès en Rookie, malgré la solide opposition du nouveau venu Ugo Gazil (Pierre Martinet by Alméras), Nicolas Misslin a de son côté vu son indéniable pointe de vitesse être récompensée par une première victoire en Pro-Am en 2020 tandis que François Lansard, décidément en verve ce week-end, a réalisé la passe de deux en Am.

La troisième course s’est enfin révélée au moins aussi excitante que les deux précédentes. Avec le sacre, son premier en Porsche Carrera Cup France, d’un Jean-Baptiste Simmenauer jusqu’alors toujours placé, mais encore jamais vainqueur. Parti en pole position à la faveur de son meilleur tour en course 2, le Français de 19 ans a réalisé un véritable cavalier seul et conforté ainsi son statut de prétendant au sacre. Longtemps détenue par Ayhancan Güven, la deuxième place a semblé un temps devoir échoir à Florian Latorre, particulièrement pressant derrière le Turc, mais c’est finalement Jaxon Evans qui a coiffé tout le monde sur le fil pour offrir à son équipe, nouvelle venue en Porsche Carrera Cup France cette année, un superbe doublé. Un doublé complété par le second succès décroché en Pro-Am par Nicolas Misslin, membre également du BWT Lechner Racing, lequel a ainsi continué sa remontée au championnat, alors qu’Emil Caumes (CLRT) a mis fin à la série de trois victoires consécutives de François Lansard en Am.

La Porsche Carrera Cup France a désormais rendez-vous en Belgique, sur le mythique circuit de Spa-Francorchamps, du 16 au 18 octobre prochains. Au programme, deux courses sur le toboggan des Ardennes où la météo devrait également avoir son mot à dire…

Paul Ricard – Course 1

1. A. Eteki (CLRT) 15 tours (1er Pro)

2. M. Klein (Martinet by Alméras) à 0’’850

3. J. Evans (BWT Lechner Racing) à 1’’890

4. A. Güven (Martinet by Alméras) à 4’’413

5. F. Latorre (CLRT) à 4’’760

6. J.-B. Simmenauer (BWT Lechner Racing) à 7’’512

7. V. Blugeon (Pierre Martinet by Alméras) à 13’’253

8. R. Wagner (BWT Lechner Racing) à 24’’557

9. V. Weyrich (Pierre Martinet by Alméras) à 25’’240 (1er Rookie)

10. C. Lapierre (Sébastien Loeb Racing) à 33’’279 (1er Pro-Am)

…

15. F. Lansard (CLRT) à 49’’819 (1er Am)

Paul Ricard – Course 2

1. F. Latorre (CLRT) 15 tours (1er Pro)

2. J. Evans (BWT Lechner Racing) à 0’’303

3. M. Klein (Martinet by Alméras) à 9’’947

4. J.-B. Simmenauer (BWT Lechner Racing) à 10’’359

5. A. Güven (Martinet by Alméras) à 10’’605

6. A. Eteki (CLRT) à 10’’702

7. V. Weyrich (Pierre Martinet by Alméras) à 18’’655 (1er Rookie)

8. U. Gazil (Pierre Martinet by Alméras) à 19’’976

9. N. Misslin (BWT Lechner Racing) à 28’’932 (1er Pro-Am)

10. R. Wagner (BWT Lechner Racing) à 31’’836

…

17. F. Lansard (CLRT) à 45’’767 (1er Am)

Paul Ricard – Course 3

1. J.-B. Simmenauer (BWT Lechner Racing) 15 tours (1er Pro)

2. J. Evans (BWT Lechner Racing) à 6’’219

3. A. Güven (Martinet by Alméras) à 6’’817

4. M. Klein (Martinet by Alméras) à 9’’214

5. F. Latorre (CLRT) à 9’’330

6. A. Eteki (CLRT) à 9’’661

7. V. Weyrich (Pierre Martinet by Alméras) à 14’’965 (1er Rookie)

8. V. Blugeon (Pierre Martinet by Alméras) à 15’’835

9. N. Misslin (BWT Lechner Racing) à 23’’041 (1er Pro-Am)

10. J. Boullery (Racing Technology) à 25’’151

…

14. E. Caumes (CLRT) à 42’’759 (1er Am)

Porsche Carrera Cup France 2020

1. J.-B. Simmenauer 106 pts

2. A. Güven 105 pts

3. F. Latorre 104 pts

4. J. Evans 93 pts

5. M. Klein 92 pts