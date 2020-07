Gros plan sur le moteur V12 Cosworth de la T.50 de Gordon Murray Automotive

Le moteur Cosworth V12 qui motorisera la T.50 de Gordon Murray Automotive sera présentée le 4 août prochain.

Le V12 Cosworth GMA a une cylindrée de 3,9 litres. C’est un moteur totalement nouveau que Gordon Murray considère comme le meilleur moteur atmosphérique d’une voiture conçue pour un usage routier.

Gordon Murray : « Pour être vraiment remarquable, un moteur doit avoir les bonnes caractéristiques : être très réactif, avoir un son fantastique, un couple élevé, il doit monter très haut dans les tours, et ce doit être un moteur atmosphérique. Pour toutes ces raisons, le moteur de la T.50 ne pouvait en aucun cas être autre chose qu’un V12. »

Ce V12 atmosphérique va battre quelques records pour une voiture de série : le plus haut régime moteur (12 100 tours/minute), 166 chevaux au litre et le poids le plus léger -178kg-.

Principales spécifications techniques

Moteur

Type : Cosworth GMA

Configuration : V12 alliage aluminium à 65°

Cylindrée : 3,994 cc

Alésage : 81,5mm

Course : 63,8mm

Taux de compression : 14:1

Puissance maxi : 663 chevaux à 11 500 tours/minute

Rapport poids-puissance : 672 chevaux/tonne

Coupe maxi : 467 Nm à 9000 tours/Minute

Nombre de tours/minute maxi : 12 100

Double arbre à cames en tête ; 4 soupapes (titane) par cylindre (cylindres alliage aluminium)

Lubrification par carter sec

Refroidissement par eau (deux radiateurs aluminium à l’avant)

Refroidissement de l’huile : un radiateur à l’arrière

Poids : 178kg

Transmission

Boîte manuelle à 6 rapports synchronisés (+ marche arrière)

Différentiel autobloquant

Embrayage : triple plateau carbone, silicone et titane -184mm de diamètre

Carter de boîte : alliage aluminium