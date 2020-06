Le missile Zyrus Engineering et ses 1200 chevaux en approche

Si vous trouvez qu’une Lamborghini de base n’est pas assez puissante, Zyrus Engineering vous propose de booster la puissance pour la monter à 1200 chevaux. Après quatre mois d’interruption pour cause de Covid-19, Zyrus Engineering est de retour avec son programme Lamborghini LP1200. La production est limitée à 24 autos pour la piste et 12 pour la route.

La Zyrus LP1200 est basée sur la Lamborghini Huracan Super Trofeo dont elle tire son châssis. Dévoilée en octobre dernier au Gatebil Extreme Festival of Speed en Norvège, la Zyrus Lamborghini LP1200 n’a pas laissé indifférent. Cette Hypercar norvégienne est équipée d’un moteur V10 5,2 litres, d’un double turbo sur mesure, d’une carrosserie entièrement en carbone, d’une suspension Öhlins, d’un calculateur Motec, d’une boîte de vitesses Xtrac, de disques et plaquettes de frein en carbone. Voilà pour les attributs de la bête.

Difficile de faire plus simple pour le ratio poids/puissance/appui avec 1 :1 :1. Les chiffres sont simples à retenir : 1200 kg, 1200 chevaux et 1200 kg d’appui. On ne vous apprendra rien en vous disant que c’est sans aucun doute la Lamborghini Huracan la plus rapide de tous les temps.

Zyrus Engineering avait prévu un programme de développement en Angleterre cet été mais compte tenu de la situation sanitaire, la voiture a été rapatriée en Norvège en avril dernier. Oliver Webb s’est occupé des essais fin 2019 à Dubai et Yas Marina.

Radni Molhampour, en charge de l’ingénierie de Zyrus Engineering, a dû revoir les plans initiaux : « Nous avons eu des moments excitants pour arriver à cet endroit précis, le monde entier souffre actuellement et nous sommes tellement reconnaissants de pouvoir continuer notre travail ici en Norvège. Nous avions parcouru la moitié du monde en quelques mois lorsque la pandémie a éclaté, et nous avons atterri en Angleterre avec nos clients, mais tout cela a dû être reporté. Maintenant, nos plans sont différents et nous allons tester là où nous le pouvons afin d’essayer d’offrir à nos clients une solution sûre et respectueuse. Nous venons de parcourir plus de 180 tours à Rudskogen et nous sommes très satisfaits des données dont nous disposons. Nous allons maintenant concentrer nos efforts sur des essais supplémentaires à Spa et au Nürburgring à la mi-juillet. »

Pour en arriver là, Zyrus Engineering a passé deux ans à tout mettre en place avec 18 700 heures de travail dans le développement avec plus de 527 nouvelles pièces par rapport à la LP640 de base. La structure Zyrus est connue pour avoir roulé en Norwegian Extreme GT Championship durant une décennie. Le championnat fait par la part belle aux autos extrêmes de plus de 1000 chevaux. Fredrik Sorlie compte bien défendre son titre 2019.

La version routière de la LP1200 est en cours de production avec davantage de confort pour le conducteur tout en conservant les 1200 chevaux.