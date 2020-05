Le Michelin Challenge Design ou comment imaginer Le Mans 2030…

Lancé en 2001, le Michelin Challenge Design offre la possibilité à des designers du monde entier l’opportunité de partager leur vision du futur. Les thèmes ont été la mobilité, le partage de la route ou encore l’électrification. Cette année, le thème tourne autour du recyclage. En 2017, les designers ont planché sur les 24 Heures du Mans 2030. A quoi faut-il s’attendre dans tout juste 10 ans ? A ce stade, personne ne le sait vraiment.

Les concepteurs avaient pour feuille de route d’imaginer une voiture avant-gardiste capable de remporter les 24 Heures du Mans 2030. Ils ont dû anticiper et résoudre les problèmes afin de concevoir une voiture renforçant l’image d’un constructeur déjà connu pour ses succès passés ou susceptibles de se hisser sur la plus haute marche du podium.

Le jury du Michelin Challenge Design s’était réuni à Austin (Texas) dans le cadre du meeting WEC. Stewart Reed (président du département du design Transport du Art Center College of Design), Bertrand Barre (président et co-fondateur du Groupe Zebra), Chris Chapman (chef designer du centre technique Hyundai America), Dave Marek (directeur créatif d’Acura et Honda Americas), Craig Metros (directeur du design hors Amérique du Nord Ford Motor Company), Damien Michelin (Michelin Amérique du Nord), Joji Nagashima (directeur création des concept-cars BMW Groupe Design), Thomas Peters (directeur design General Motors Corporation), Richard Plavetich (directeur général design Nissan America) et Gilles Vidal (directeur du design chez PSA).

Plusieurs centaines de dossiers ont été envoyés et dix créations ont été retenues.

Endurance-Info va revenir dans les prochains jours sur différents projets qui ont retenu l’attention du jury international.