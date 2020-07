Le Mans : deux pilotes français sur la 3e Porsche/Team Project 1

Avec trois Porsche 911 RSR sélectionnées pour les 24 Heures du Mans, Team Project 1 aura du pain sur la planche en septembre prochain. La présence de la troisième Porsche a été assurée il y a quelques jours suite aux récents forfaits.

David Kolkmann était le pilote annoncé sur la Porsche 911 mais l’Allemand ne fera pas partie de l’équipage de la #89. Deux pilotes français sont attendus sur la Porsche de l’écurie dirigée par Axel Funke.

Steve Brooks retrouvera les 24 Heures du Mans, lui qui compte cinq participations sur le double tour d’horloge sarthois, dont quatre en LMP2. Le Français sera épaulé par Steven Palette. Le Berrichon, habitué à rouler en GT3, fera ses grands débuts sur la classique mancelle. Team Project 1 cherche encore à boucler l’équipage de la #89.

Egidio Perfetti et Matteo Cairoli sont confirmés sur la Porsche 911 RSR #56. On retrouvera sur la #57 Ben Keating, Felipe Fraga et Jeroen Bleekemolen. Ces deux Porsche 911 RSR sont inscrites en WEC.