Le Mans Cup : 24 autos au Paul Ricard

Communiqué de Presse :

La troisième manche de la Michelin Le Mans Cup 2020 se déroulera dans le sud de la France avec la deuxième course de la saison sur le Circuit Paul Ricard. La liste des engagés pour Le Castellet 120 est composée de 24 voitures en catégories LMP3 et GT3.

Dix pilotes et deux équipes s’élanceront à domicile pour la deuxième course française de la saison avec 16 autres nations représentées sur la grille de départ en provenance d’Europe, d’Amérique du Nord et du Sud.



GT3 : Piccini et Mastronardi cumulent un maximum de points



Le plateau de six voitures en catégorie GT3 sera constitué de cinq Ferrari 488 GT3 et d’une seule Porsche 911 GT3 R du team suisse Pzozberer Zürichsee by TFT, pilotée par Nicolas Leutwiler et son copilote français Julien Andlauer.



Le champion en titre, Giacomo Piccini, et son co-équipier italien, Rino Mastronardi, ont parfaitement démarré la saison 2020 par deux victoires en s’élançant de la pole position, leur permettant de remporter un maximum de 52 points au volant de la Ferrari N°8 du team Iron Lynx. Ils bénéficient actuellement d’une avance de 19 points sur la Ferrari N°67 du team Kessel Racing pilotée par le russe Murod Sultanov qui sera rejoint pour cette manche par Andrea Belicchi.



LMP3 : Le team DKR a toujours l’avantage



En catégorie LMP3, la Duqueine D08-M30 N°3 du team DKR Engineering, pilotée par les champions respectifs 2019 et 2017, Laurents Hörr et Jean Glorieux, figure en tête du classement avec 44 points, après avoir remporté la première manche au Castellet le mois dernier, suivie d’une seconde place en Belgique.



Les leaders du championnat comptent 18 points d’avance sur la deuxième voiture, la Ligier JS P320 N° 37 du team Cool Racing pilotée par Nicolas Maulini et Edouard Cauhaupe, vainqueurs de la manche belge.



L’équipe Motorsport98 est actuellement troisième, à égalité avec la Ligier Cool Racing (n°37) avec 26 points. Le pilote belge Eric De Doncker est à nouveau aux côtés de son coéquipier français Dino Lunardi, qui espère faire mieux que la deuxième place obtenue lors de leur dernière visite au Castellet.



La Ligier n°27 du team MV2S Racing est l’une des quatre voitures qui présenteront un équipage 100% français, Christophe Cresp étant rejoint par le champion ELMS LMGTE en titre, Fabien Lavergne.



Jacques Wolff et Joffrey de Narda entreront en compétition au volant de la Ligier N°6 du team CD Sport, tandis qu’IDEC Sport engagera également une Ligier pour Patrice Lafargue et Stéphane Adler.



Le Castellet 120 aura lieu ce samedi 29 août sur le Circuit Paul Ricard.

