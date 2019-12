Le Mans 66 franchit les 100 millions de dollars de recette aux USA

Le Mans 66 a franchi le cap des 100 millions de dollars de recette (102 millions exactement en six semaines) aux Etats Unis et frôle les 200 millions de dollars à l’échelle mondiale (197). Le week-end dernier, 1,8 million ont encore été enregistrés. Le film de James Mangold, avec Matt Damon et Christian Bale, a coûté prés de 100 millions (97 pour être précis). En France, le long métrage a passé la barre du million de spectateurs il y a déjà plus d’une semaine !

Pour rappel, Le Mans 66 voit son nom nominé aux Golden Globes (5 janvier 2020). Christian Bale, qui incarne Ken Miles, est en lice pour le Globe de meilleur acteur dans un film dramatique face à Antonio Banderas, Adam Driver, Joaquin Phoenix et Jonathan Pryce.