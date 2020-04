Le GT3 prochain challenge de Rebellion Racing ?

Juin 2020 devait marquer la fin de Rebellion Racing en WEC mais la crise sanitaire actuelle décale la fin du programme avec encore trois courses au programme de l’équipe : Spa, Le Mans, Bahrain. (In English)

Ce n’est pas pour autant que Rebellion quitte toute activité en sport automobile. Le partenariat avec SRO Motorsports Group, en tant que chronométreur officiel des championnat GT World Challenge Powered by AWS, offre une belle plate-forme à la marque horlogère suisse. Pour ce qui est du volet compétition, un retour au Dakar est prévu, comme nous l’avait confié le mois dernier Calim Bouhadra, CEO de Rebellion Timepieces. Deux autos sont attendues sur les pistes d’Arabie Saoudite en janvier prochain, à nouveau avec Romain Dumas.

Ce n’est pas tout puisque Rebellion Racing pourrait se laisser tenter par un programme GT3. « Premièrement, nous devons d’abord voir ce qui se passe avec la crise économique et ensuite, regarder ce que les différents championnats vont nous proposer », a déclaré Calim Bouhadra à Sportscar365. « Nous sommes impliqués dans les courses GT en tant que nouveau partenaire du GT World Challenge. Nous voulons le faire du mieux possible. Nous avons un solide partenariat avec le GT World Challenge et SRO, alors que je sais que nous allons faire quelque chose en tant qu’équipe. Il n’y a rien de certain, mais je sais que nous voulons entreprendre quelque chose et ne pas rester comme simplement comme chronométreur. Nous allons probablement apporter notre valeur à ce championnat, et pourquoi pas créer une équipe pour courir ? »

Calim Bouhadra a expliqué qu’il était trop tôt pour discuter des détails exacts d’un programme, y compris du châssis et dans quelle série GT World Challenge pourrait rouler Rebellion Racing : « Nous devons prendre de l’expérience dès la première année pour comprendre le championnat, car ils sont tous différents. Nous connaissons la course, mais tous les championnats ont des structures et des organisations différentes. Nous aimerions comprendre cela avant de prendre une décision. Nous devons aussi connaître les gens pour créer un lien avec tous ceux qui participent au championnat. Après cela, pour moi, il peut s’agir d’ouvrir un nouveau livre avant de commencer à écrire l’histoire. »

Rebellion Racing connaît bien le monde du GT, du temps du GT2 avec la Spyker. L’écurie suisse a débuté par le GT avant de se lancer en prototype avec le succès que l’on connaît.