Le GT World Challenge Australia Powered by AWS verra le jour en 2021

SRO Motorsports Group rajoute une nouvelle corde à son arc en lançant le GT World Challenge Australia Powered by AWS en 2021. Cette série fait suite au rapprochement entre Australian Racing Group (ARG) et SRO pour gérer conjointement le Motorsport Australian GT Championship et le Motorsport Australia Endurance Championship. Les deux championnats feront partie du GT World Challenge Australia Powered by AWS.

La série s’aligne sur les championnats continentaux déjà existants, à savoir l’Europe, l’Asie et les Etats-Unis. Le GT World Challenge Australia Powered by AWS adoptera les réglementations techniques et sportives de SRO, mais aussi la Balance de Performance. Pour couronner le tout, les marques pourront marquer des points pour le championnat mondial GT World Challenge Europe Powered by AWS.

Ken Collier, directeur général des opérations d’ARG, a été nommé directeur de catégorie pour les championnats Motorsport Australia GT et Motorsport Australia Endurance Championship. Collier a un lien de longue date avec SRO sachant en plus qu’il était le représentant de l’Australie à la Commission GT de la FIA.

Le calendrier 2021, qui sera dévoilé sous peu, comprendra cinq épreuves Sprint avec en prime une course unique d’endurance de trois ou quatre heures. Les GT3 et GT4 seront acceptées en GT World Challenge Asia Powered by AWS. Un titre Constructeurs sera décerné de même que la réintroduction du Tourist Trophy. Depuis 2017, ce trophée récompensait les vainqueurs des 12 Heures de Bathurst, épreuve de l’Intercontinental GT Challenge qui ne sera pas organisée en 2021 compte tenu de la situation sanitaire.

Stéphane Ratel, président-fondateur de SRO Motorsports Group, se réjouit de l’addition de cette nouvelle série : « C’est un grand plaisir de présenter le GT World Challenge Australia Powered by AWS et d’ajouter un quatrième continent à notre plateforme mondiale. Après avoir eu l’opportunité par Motorsport Australia de gérer conjointement le championnat aux côtés d’ARG, c’était une décision naturelle de l’aligner sur nos séries en Europe, Asie et Etats-Unis. Je pense que nous pouvons proposer le GT World Challenge Australia Powered by AWS à un public mondial tout en offrant aux équipes et aux pilotes un moyen de concourir au niveau international. Les liens étroits entre ces séries de compétition-client constitueront également une belle opportunité pour les constructeurs. C’est une période passionnante pour SRO alors que nous jouons un rôle plus actif dans les courses de GT australiennes, en nous appuyant sur notre implication existante avec les Liqui-Moly 12 Heures de Bathurst et en élargissant notre empreinte mondiale. Je remercie encore une fois ARG et Motorsport Australia pour leur étroite collaboration. »