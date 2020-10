Le calendrier 2021 GT World Challenge America dévoilé…

Le rideau est tiré sur la saison GT World Challenge America Powered by AWS 2020. Le calendrier 2021 comprendra sept événements avec une ouverture de championnat à Sonoma début mars et une clôture à Indianapolis à la mi-octobre, toujours dans le cadre de la manche Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli.

Deux courses de 90 minutes par meeting seront proposées avec le retour des équipages 100% professionnels.

Une nouvelle série, typée Sprint avec un seul pilote par auto, verra le jour avec l’accent mis sur les pilotes Bronze. Ce nouveau championnat accueillera les GT2, GT3 et GT4.

Le Pirelli GT4 America et le TC America se poursuivront en 2021.