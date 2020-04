L’Automobile Club de l’Ouest mobilise ses membres

Communiqué de Presse :

En cette période délicate liée à l’épidémie de Covid-19, des initiatives de SOLIDARITE ET D’ENTRAIDE sont organisées à petite ou grande échelle, pour soulager par exemple le personnel médical qui se bat au quotidien contre l’épidémie.

Notre Club ACO, qui s’est souvent mobilisé par le passé, a contribué à l’une de ces actions, en mettant à disposition du Centre Hospitalier du Mans le matériel respiratoire, dont le circuit dispose. Des masques et des lunettes de protection ont également été transférés dans différents établissements médicaux du Mans.



Pour Pierre Fillon, président de l’ACO, “il semblait naturel et logique pour l’ACO, alors que toutes les activités de roulage sont bien évidemment stoppées actuellement, de mettre à disposition ce matériel, inactif aujourd’hui sur le site mais qui pourrait être bien utile actuellement dans les hôpitaux. Voilà pourquoi nous avons répertorié le matériel dont nous disposions pour le prêter au Centre Hospitalier du Mans. Il faut savoir que nos personnels médicaux, présents sur nos événements, sont au quotidien des actifs, qu’ils ont tous une activité médicale professionnelle dans différents registres et établissements. Pour les aider dans la lourde mission qu’ils mènent aujourd’hui avec conviction et implication, il nous semblait normal de leur remettre ce matériel. c’est notre façon de les soutenir. D’autre part, nous nous sommes également mis à disposition de la Préfecture pour tout besoin si nécessaire.”

Aujourd’hui, pour rassembler toutes les bonnes volontés ou enregistrer les demandes urgentes d’aide, l’ACO VOUS mobilise. En effet, chacun d’entre nous peut avoir besoin de soutien ou vouloir apporter son aide. Le Club vous propose de coordonner ces actions et demandes, et met à votre disposition deux formulaires à compléter si vous le souhaitez. Ces informations seront remises aux autorités compétentes (Mairies, Communautés de communes, Préfectures,…) qui reprendront contact avec vous.

Vous trouverez ci-dessous le lien vers deux formulaires :

Soyons solidaires dans ce moment si particulier.

Dans le contexte actuel, l’organisation de nos services clients a été adaptée. Les délais de traitement de vos demandes peuvent être impactés.

Nous restons joignables par le biais du contact suivant :



02 43 40 50 60 // clubaco@lemans.org