Laurents Hörr attend son heure pour passer en LMP2

A 23 ans, Laurents Hörr est toujours considéré comme un espoir. Le double champion Michelin Le Mans Cup chez DKR Engineering reste fidèle à l’écurie de Kendy Janclaes.

Pour le pilote allemand, la saison 2021 a débuté à Daytona où il s’est imposé sur la manche IMSA Prototype Challenge au volant de la Duqueine D08/Mühlner Motorsports. Une semaine plus tard, le natif de Gerlingen a terminé les 24 Heures de Daytona sur la dernière marche du podium de la catégorie LMP3, toujours chez Mühlner. Place ensuite à l’Asian Le Mans Series sur la Duqueine D08/DKR Engineering avec Jean Glorieux.

Laurents Hörr a une fois de plus montré de belles choses sur les deux meetings même si le résultat sportif ne reflète pas le potentiel.

“Nous avons connu des hauts et des bas”, a déclaré Laurents Hörr à Endurance-Info. “La toute première qualification du championnat à Dubai s’est bien déroulée, mais la Course 1 n’a pas permis de transformer l’essai. La Course 2 a été plus concluante jusqu’au dernier tour.”

Si la Duqueine D08 a abandonné en Course 1 suite à un contact, la Course 2 a vu la LMP3 #63 prendre la 4e place après une pénalité pour vitesse excessive dans la voie des stands.

Les deux courses d’Abu Dhabi ont, elles aussi, connu du bon et du moins bon avec deux cinquièmes places pour terminer les débuts de DKR Engineering en Asie.

Pour Laurents Hörr, la suite de la saison doit passer par l’European Le Mans Series chez DKR Engineering. Le jeune pilote allemand espère rouler en parallèle en IMSA sur l’intégralité du championnat. Sebring est déjà confirmé avec un double programme chez Mühlner en Floride (12 Heures + Prototype Challenge).

“J’ai bien aimé l’expérience aux 24 Heures de Daytona”, souligne Laurents Hörr. “C’était ma toute première course de 24 heures, donc il y avait un peu d’appréhension. J’ai aimé plus que ce que j’aurais pensé. Malheureusement, nous avons connu deux sorties, mais terminer à la troisième place est tout de même positif. Revenir avec la Rolex aurait été parfait, mais le podium est déjà quelque chose.”

Avec DKR Engineering et Mühlner Motorsports, Laurents Hörr a trouvé deux équipes qui lui conviennent bien : “Les deux teams m’aident beaucoup, ce qui permet de me montrer. On voit que United Autosports est souvent aux avant-postes en LMP3 avec une Ligier, mais ce n’est pas forcément la clé du succès. On a vu voir l’année passée que Rinaldi Racing a montré de belles choses en Duqueine D08. Je suis très content de piloter cette auto en LMP3.”

A terme, Laurents Hörr vise la catégorie LMP2 : “Passer en LMP2 n’est pas chose facile car cela demande beaucoup de moyens. Je suis passé tout près de rouler en LMP2-Am en Asian Le Mans Series, mais le projet n’est pas allé à son terme. Tout est une histoire de budget et je ne peux pas contribuer autant que je le veux.”

On a aussi vu Laurents Hörr en GTE-Am la saison dernière grâce à une opportunité chez Team Project 1 en WEC.