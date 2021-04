Laurent Gaudin et les 24H de Spa : “De DEFCON 5 à DEFCON 1”

On saura sous peu si la date initiale des Total 24 Heures de Spa est maintenue à fin juillet, début août. Stéphane Ratel doit prendre une décision rapidement, comme il nous l’a confirmé à Monza.

Le président-fondateur de SRO Motorsports Group espère un demi huis clos, à savoir la possibilité d’avoir une jauge de spectateurs. Comme tous les promoteurs, SRO met en place différents plans qui peuvent être modifiés du jour au lendemain. Une chose est sûre, cela n’arrange personne de ne pas avoir de public, que ce soit Spa ou Le Mans. Vu la perte financière du huis clos, se passer du public n’est pas simple à assumer.

“Qui peut dire aujourd’hui que son calendrier sera maintenu intégralement toute l’année ?”, a expliqué Laurent Gaudin, manager général des Total 24 Heures de Spa, à Endurance-Info. “Comme en 2020, SRO prépare plusieurs options. Nous sommes face à un château de cartes et il faut ôter un minimum de cartes.”

Prévue en juillet 2020, l’épreuve s’était finalement tenue fin octobre à la veille du reconfinement de la Belgique. “SRO a fait beaucoup de sacrifices pour maintenir les Total 24 Heures de Spa 2020”, souligne le manager général. “Une deuxième année à huis clos serait compliquée.”

Fin connaisseur des opérations militaires, Laurent Gaudin compare les différentes options à DEFCON, le niveau d’alerte des forces armées des Etats-Unis : “Comme DEFCON, il y a cinq niveaux. DEFCON 5 est quand tout se passe normalement. DEFCON 4 permet une jauge de spectateurs avec beaucoup de contraintes pour l’organisateur. DEFCON 3 autorise l’effectif complet avec la présence du personnel non essentiel ayant un rapport avec la course. DEFCON 2 est le huis clos comme en 2020. DEFCON 1 est purement et simplement l’annulation.”

Dans le cas de DEFCON 4, le promoteur doit faire ses calculs : “Il faut penser que la maintenance coûte beaucoup d’argent avec la sécurité, l’éclairage, la restauration. Il faut tout un système pour éviter que les personnes présentes aux Combes ne puissent pas aller au Raidillon si des bulles doivent être mises en place. Bien entendu, notre conception de la course est d’accueillir les fans.”