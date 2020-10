L’Asian Le Mans Series ira à Abu Dhabi en février 2021

Les conditions de voyage restant compliquées, l’Asian Le Mans Series a pris la décision de revoir son calendrier 2020/2021. Buriram (Thaïlande) et Sepang (Malaisie) ne feront pas partie du menu la saison prochaine. La série asiatique labellisée Le Mans prend la direction de Yas Marina à Abu Dhabi.

La saison débutera du 4 au 6 février avec deux manches organisées sur le tracé de Yas Marina. Les deux derniers rendez-vous se tiendront toujours à Yas Marina du 18 au 20 février. Cette nouvelle saison permettra d’avoir quatre courses de quatre heures. Les courses se dérouleront sur deux tracés différents, combinant des courses de nuit, de jour et de crépuscule.

Pierre Fillon, Président de l’Automobile Club de l’Ouest: « Cette année a été sans précédent pour nous tous. La mise en place de ce nouveau calendrier pour l’Asian Le Mans Series n’est pas une décision que nous avons prise à la légère. Ce calendrier prend en considération les défis que nous avons et présente une alternative passionnante. Il offre de nouvelles opportunités pour la série alors qu’elle poursuit la forte croissance observée ces dernières années. J’ai hâte de voir la croissance se poursuivre et une saison pleine de courses serrées. »

Cyrille Taesch Wahlen, directeur général de l’Asian Le Mans Series: « 2020 a posé des défis importants pour nous tous en raison de l’impact mondial de Covid-19. Il est de notre responsabilité de répondre à ces défis d’une manière qui non seulement assure la santé et la sécurité de toutes les personnes impliquées, mais protège également le sport et nos équipes. Chaque décision que nous prenons doit trouver le bon équilibre, offrir des courses passionnantes et agréables de manière rentable, sans compromettre la qualité de nos séries. Mes remerciements vont également à toutes nos parties prenantes pour leur patience et leur soutien à ce changement. Nous sommes impatients de les accueillir à Abu Dhabi en février! »

Saif Al Noaimi, PDG par intérim d’Abu Dhabi Motorsports Management (ADMM): « Nous sommes impatients d’accueillir l’Asian Le Mans Series sur le circuit de Yas Marina. Abu Dhabi et l’île de Yas se sont avérés être une destination de premier plan pour organiser des événements sportifs mondiaux en toute sécurité, et nous espérons que les équipes et les pilotes apprécieront ce qui sera sans aucun doute un grand événement dans le calendrier du sport automobile. »