L’annonce d’un championnat LMP2 Pro-Am va-t-elle dans le bon sens ?

Hier, le Conseil Mondial de la FIA a validé la répartition des équipages LMP2 pour la saison 2021. Il a, en effet, été décidé que chaque équipage devrait obligatoirement comporter trois pilotes dont un Bronze ou deux Silver que ce soit en ELMS ou en WEC. Stupeur et étonnement dans le paddock de Monza hier soir à l’issue de cette annonce…

Puis rétropédalage aujourd’hui avec une notification des organisateurs, envoyée aux écuries, stipulant qu’il ne fallait pas prendre en compte les annonces de la veille. De plus, retour au schéma classique, c’est à dire un équipage composé au minimum d’un pilote Bronze ou un Silver. Cependant, deux nouveautés sont quand même venues : la création d’un championnat LMP2 Pro-Am pour les équipages avec un Bronze et un podium à chaque manche pour cette catégorie. Cela semblait aller plus dans le bon sens que les décisions de la veille. Cependant, pour en avoir le cœur net, Endurance-Info est allé demander l’avis de quelques acteurs LMP2 roulant en ELMS.

Alexandre Coigny avait récemment confié en août à Spa : « Si cela ne bouge pas, j’irais faire autre chose, c’est certain. » Il déplorait en effet le fait que « nous ne sommes pas sur le même pied d’égalité que des équipages qui ne possède pas de Bronze. » Alors cette annonce est-elle bien accueillie par le pilote Bronze de Cool Racing (ORECA 07 #37). « Je trouve que cela va dans le bon sens car ce championnat Pro-Am LMP2 n’est pas au détriment de telle ou telle catégorie, c’est un championnat à part. Nous allons pouvoir jouer dans notre cour et pas que entre trois personnes. J’ai toujours dit que je voulais être en mesure de me battre pour gagner quelque chose et monter sur un podium. Ce championnat va attirer du monde, je pense avec la possiblité d’avoir de belles grilles. Cela va permettre de garder les Bronze actuellement présents et amorcer des parts de marché pour les équipes. »

Patrice Lafargue, le patron d’IDEC Sport, équipe championne en titre ELMS (qui engage une ORECA 07 en ELMS) a longtemps évolué en LMP2 avec sa Ligier JS P217 avant de jeter l’éponge fin 2019 pour rouler dorénavant en Michelin Le Mans Cup sur une Ligier JS P320 LMP3. Il a lui aussi réagi positivement à l’annonce : « Je ne pense que du bien de cette annonce. Cela fait bien longtemps que je milite pour cette formule. Je pense que le succès va être au rendez-vous parce que les Bronze et les amateurs seront récompensés en leur créant un championnat. Cela va permettre de faire venir des amateurs dans le futur et amener des jeunes qui sont bons et qui n’ont pas toujours les moyens d’être derrière un volant. En effet, les Bronze auront peut-être à cœur d’emmener des jeunes avec eux pour les mettre en avant. C’est plus que valorisant pour les personnes. Par exemple, cela me plairait d’être associé à des pilotes rapides dans une voiture qui serait plus confortable pour les Bronze avec l’espoir de faire un podium de temps en temps. Je vais donc regarder cette règle de près. C’est sympa donc et je dirais : enfin, une bonne décision ! »

Ceci n’étant uniquement que le point de vue de pilotes, l’opinion éclairée d’un team manager s’imposait. Xavier Combet, le copropriétaire de TDS Racing qui fait rouler, via Racing Team Nederland, un pilote Bronze en FIA WEC (Frits van Eerd ORECA 07) était tout indiqué pour nous livrer son avis. « Je trouve que c’est une bonne chose de valoriser les pilotes Bronze, c’est un bon pas en avant et donc une bonne décision. Ce championnat va aider à stabiliser l’économie du LMP2 et aussi permettre aux équipes qui ne souhaitent pas faire rouler des Bronze de pouvoir continuer à travailler avec des Silver. En tout cas, cela va consolider la présence des Bronze en LMP2, c‘est donc une bonne nouvelle… »

On espère tous que ce type de décision ira dans le bon sens pour consolider une catégorie LMP2 qui pourrait se dépeupler suite à la crise sanitaire et financière que le monde traverse. Il en va de la pérennité de notre discipline préférée. On attend donc maintenant les premiers effets (positifs)…