Lamborghini présente la Huracan Super Trofeo EVO2

Communiqué de Presse :

Lamborghini Squadra Corse présente la Huracán Super Trofeo EVO2, la nouvelle version du véhicule de course qui sera l’unique vedette des trois séries continentales du championnat Lamborghini à partir de 2022. Des améliorations aérodynamiques radicales et le design sans compromis réalisé par le Lamborghini Centro Stile font de la Huracán Super Trofeo EVO2 la version la plus performante jamais conçue pour concourir lors du championnat monomarque, qui connaîtra sa 13e saison en 2021.

« Sept années se sont écoulées depuis que nous avons présenté la première Huracán Super Trofeo à Pebble Beach, et aujourd’hui Squadra Corse ajoute un nouveau chapitre à son histoire » a commenté Stephan Winkelmann, PDG d’Automobili Lamborghini. « La Huracán est l’une des meilleures ventes de l’histoire de la marque et le Super Trofeo a sans aucun doute contribué à son succès. »

De 2009 à aujourd’hui, 950 pilotes ont participé au Super Trofeo, en concourant lors de plus de 310 heures de compétition sur les circuits les plus prestigieux du monde. Maurizio Reggiani, Chief Technical Officer d’Automobili Lamborghini, a déclaré : « Le Super Trofeo est le meilleur banc d’essai pour tester des solutions techniques et aérodynamiques tant pour les véhicules routiers que pour les GT. Avec la Huracán Super Trofeo EVO2, nous avons fait un pas de plus. En avril 2021, nous avons célébré le seuil de la 400e Huracán de course : notre objectif avec la Super Trofeo EVO2 est d’atteindre le chiffre de 500 en quelques années. »

L’aérodynamique et le design sont les aspects sur lesquels Squadra Corse et le Centro Stile ont concentré leur attention. Du point de vue esthétique, la Huracán Super Trofeo EVO2 pousse à l’extrême le design des générations précédentes, en anticipant les caractéristiques stylistiques qui feront leur début sur les véhicules routiers ces prochaines années. L’avant change radicalement : il est caractérisé par de nouveaux groupes optiques Full LED à haute intensité au design hexagonal et à la lèvre « en oméga » marquée qui relie les ailettes en carbone et renforce le lien stylistique avec la Huracán STO. Les prises d’air « air curtain » sont elles aussi inédites, elles optimisent les flux d’air en assurant leur adhérence aux flancs, ainsi que la résistance aérodynamique.

L’arrière, dominé par la grande aile en carbone, s’inspire du minimalisme et de la légèreté. Les cadres des nouveaux groupes optiques à LED rendent hommage au design de la Countach et sont idéalement soutenus par le pare-chocs en carbone en forme d’arc, qui connecte de manière harmonieuse les éléments aérodynamiques situés derrière les roues aux ailettes du diffuseur dont le design a été revisité.

Mitja Borkert, directeur du design de Lamborghini : « Lorsque nous avons abordé le projet de la Huracán Super Trofeo EVO2, nous avons immédiatement pensé au concept de “Racing in style”. Il s’agit de la rencontre entre l’agressivité typique des Huracán de course et les caractéristiques stylistiques classiques de l’ADN Lamborghini. De plus, la Huracán Super Trofeo EVO2 représente une approche esthétique futuriste qui anticipe partiellement des éléments de design de la prochaine gamme pour la route. »

Les nouveautés concernent également de nombreux composants de la carrosserie, tels que les revêtements des longerons et les éléments aérodynamiques arrière déjà mentionnés, qui sont passés des matières plastiques à la fibre de carbone, tout en conservant une excellente rentabilité en termes de coûts de gestion. En outre, les garde-boue arrière sont désormais constitués d’un élément unique, qui comprend une partie du spoiler latéral, pour avoir une continuité optimale des surfaces.

Le système de freinage, conçu et développé par Squadra Corse, change également : les disques avant en acier passent de 380 à 390 mm ; les nouveaux étriers peuvent loger des plaquettes au design inédit et avec une plus grande surface, afin d’optimiser les performances et l’usure. La propulsion est confiée au moteur V10 atmosphérique de 5,2 litres, qui délivre une puissance maximale de 620 ch, à gérer avec une boîte séquentielle à 6 vitesses X-Trac et associée à une traction arrière.

Giorgio Sanna, Directeur de Lamborghini Motorsport : « Le Super Trofeo est à la base de notre concept de customer racing, il peut impliquer et passionner tant les jeunes talents que les “Gentlemen Drivers”. La Huracán Super Trofeo EVO2 est dédiée à ces deux catégories de pilotes et nous l’avons conçue avec comme objectif précis d’offrir une expérience de conduite encore plus immersive, en accordant la plus grande attention aux coûts de gestion. »

La Huracán Super Trofeo EVO2 fera ses débuts en public le 28 mai au Castellet, à l’occasion de la deuxième étape de la saison du Lamborghini Super Trofeo Europe. Le prix pour le marché européen est de 250 000 euros hors taxes ; les clients auront la possibilité de mettre à jour les Huracán Super Trofeo EVO avec un kit dédié disponible début 2022.