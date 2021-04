Lamborghini plus que jamais à l’écoute du LMDh

Lamborghini fait partie des constructeurs qui regardent si un engagement en LMDh peut être possible à moyen terme. La nouvelle plateforme, qui verra le jour en 2023, a déjà séduit Acura, Audi et Porsche. Giorgio Sanna, patron de Lamborghini Squadra Corse, a bien compris l’intérêt de la formule qui permet de rouler en WEC et en IMSA avec la même auto pour la victoire au général.

« Nous n’avons pas mis de date limite à un possible engagement en LMDh », a déclaré Giorgio Sanna à Endurance-Info. « Il faut voir en fonction des opportunités. Nous travaillons toujours sur un scénario LMDh. Lamborgini doit voir quelle stratégie elle veut adopter. 2023 marquera le 60e anniversaire de la marque, alors nous pouvons attendre 61 ou 62 ans pour arriver dans la catégorie reine. Même si la compagnie fait partie du même groupe que Audi et Porsche, un programme LMDh demande des moyens à un constructeur comme Lamborghini. »

Le retour de Stephan Winkelmann à la tête du constructeur de Sant’Agata Bolognese peut aussi aider à ce que Lamborghini appuie sur le bouton vert : « Nous avons récemment changé de direction générale, nous continuons donc à travailler sur les aspects techniques et commerciaux de cette opportunité. »

A ce jour, Lamborghini reste très impliqué en GT3 et Super Trofeo avec un nouveau kit Evo dans les prochaines années, certainement 2022 pour la Huracan Super Trofeo et 2023 pour la version GT3.

« La vision et l’objectif de Squadra Corse est toujours d’aller le plus haut possible », a confié Sanna. « Cependant, je ne veux pas trop rêver, mais plutôt transformer le rêve en réalité. C’est ce qu’on a fait en Super Trofeo et GT3. »

« Le LMDh est la meilleure opportunité pour l’Endurance », a précisé le patron de la compétition. « Nous avons commencé à travailler dans les réunions du groupe de travail technique dès le premier jour, et nous continuons à faire partie de ce groupe de travail technique. Pour Lamborghini, les Etats-Unis restent un marché très important, ce qui rend encore plus cette plateforme alléchante. Je suis persuadé que ce sera un grand succès car la formule prend en compte le côté compétition-client. Nos clients actuels montrent de l’intérêt. Nous prendrons donc une décision en interne, mais en partageant toujours tout type de stratégie avec Volkswagen Group. »

On peut légitimement tabler sur une possible arrivée de Lamborghini en LMDh en 2024.