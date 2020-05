Lamborghini et LEGO proposent une Sian en 3696 pièces

Automobili Lamborghini et LEGO Group proposent une Lamborghini Sian FKP37 en 3696 pièces à l’échelle 1:8. Dévoilées au Salon de l’Auto de Francfort 2019, les caractéristiques de la Lamborghini Sian sont reproduites dans le modèle, y compris une réplique du moteur V12, un aileron arrière mobile, une suspension avant et arrière et une direction.

« La brique LEGO est une icône au même titre qu’une super voiture de sport Lamborghini », a déclaré Stefano Domenicali, patron de Lamborghini. « Tous deux incarnent la poursuite de la perfection du design grâce à une recherche et un développement permanent, créant des émotions différentes à chaque interaction. Les deux sont appréciées par les différentes générations. »

Les propriétaires peuvent ouvrir le capot avant de leur LEGO Technic Lamborghini Sian où ils y trouveront un sac de nuit Lamborghini, ainsi qu’un numéro de série unique qui déverrouille un contenu spécial. Un QR code permet d’accéder à une série exclusive de vidéocasts Automobili Lamborghini et des experts LEGO.