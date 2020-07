Lamborghini Essenza SCV12 : le circuit à l’état pur

Malgré un prix élevé, il y a fort à parier que tout le monde ne sera pas servi. Lamborghini construira seulement 40 exemplaires de son hypercar Essenza SCV12 développée par Lamborghini Squadra Corse et imaginée par Lamborghini Centro Stile. Avec son moteur V12 atmosphérique développant 830 chevaux, l’Essenza SCV12 est la Lamborghini la plus puissante jamais construite.

Cette nouvelle hypercar est conçue exclusivement pour la piste. La puissance est générée par une boîte de vitesses porteuse X-trac à 6 rapports, située sur le train arrière. L’Essenza SCV12 est la première GT conçue afin de respecter les normes de sécurité du règlement de la FIA dédiées aux prototypes. Pour offrir une maniabilité et une stabilité optimales, y compris sur les circuits les plus exigeants, des solutions cinématiques inspirées des prototypes de compétition ont été adoptées, comme les suspensions ‘push-rods’ installées directement sur la boîte de vitesses. Les pneumatiques slicks Pirelli spécifiques sont montés sur des jantes en magnésium de 19 pouces à l’avant et de 20 pouces à l’arrière.

« L’Essenza SCV12 est l’expression ultime du moteur V12 atmosphérique, symbole de notre marque depuis 1963 », a déclaré Maurizio Reggiani, directeur technique d’Automobili Lamborghini. « Pour ce projet, nous étions en quête de l’ingénierie parfaite à associer à une aérodynamique sophistiquée, un design futuriste et des solutions innovantes comme la monocoque en carbone dépourvue d’arceaux intérieurs. Le résultat est un véhicule captivant et sans compromis, conçu pour la compétition et pour sublimer sur circuit les caractéristiques qui ont rendu Lamborghini célèbre dans le monde entier, offrant des émotions uniques et spéciales. »

Lamborghini a travaillé sur l’aéro de l’auto avec une Essenza SCV12 qui offre un niveau d’efficacité supérieur à celui d’une GT3, soit 1200 kg à 250 km/h. Le capot avant présente une double prise d’air avec une grande arête centrale qui divise les flux d’air chaud provenant du radiateur et dirige l’air frais vers la prise d’air située au centre du toit.

L’intérieur de l’Essenza SCV12 a lui aussi été choyé avec un volant multifonction à affichage numérique qui s’inspire de ceux des Formule 1 pour offrir une ergonomie optimale. Le siège OMP spécifique avec coque en carbone, homologué par la FIA, enveloppe le conducteur en assurant confort, sécurité et maintien.

« Ce projet m’a tout de suite passionné », a expliqué Mitja Borkert, directeur de Lamborghini Centro Stile. « Il nous a permis de créer une voiture à la fois différente mais également si représentative de Lamborghini, à la fois extrême et épurée d’un point de vue stylistique, comme doit l’être une vraie voiture de course. Nos principales sources d’inspiration ont été la Miura Jota et la Diablo GTR : deux icônes en matière de style créées pour la compétition et équipées du moteur V12. A travers l’Essenza SCV12, nous rendons hommage à notre histoire en compétition et à notre présent : le grand aileron arrière, les ailettes latérales et le splitter avant sont des éléments issus des Huracan Super Trofeo et GT3 Evo. Cette voiture est la combinaison parfaite entre notre tradition et ce que nous imaginons pour le futur. »

Les propriétaires feront partie d’un club exclusif qui leur permettra d’accéder à des stages de pilotage sur les circuits les plus prestigieux du monde. Ce programme comprend le service de conservation au sein d’un nouveau hangar construit à Sant’Agata Bolognese pour le club Essenza SCV12. Chaque véhicule disposera d’un box personnalisé et de services dédiés, dont une webcam qui permettra à son propriétaire de surveiller sa voiture 24 heures sur 24 grâce à une application. La structure abrite également le Lamborghini Squadra Corse Drivers Lab, développé en collaboration avec l’entreprise italienne Tecnobody afin d’offrir des programmes de préparation physique semblables à ceux que suivent les pilotes officiels de la marque. Le calendrier débutera en 2021 avec le soutien d’Emanuele Pirro, quintuple vainqueur des 24 Heures du Mans, et Marco Mapelli, pilote officiel Lamborghini Squadra Corse.