L’ADAC GT Masters et Pirelli rempilent, 500 000 euros de prix en 2021

Deux jours après que le DTM ait donné quelques détails sur son avenir qui passera par le GT3, l’ADAC GT Masters a présenté son plan 2021 dans le cadre de la finale d’Oschersleben. Les organisateurs ont tenu à rappeler que l’ADAC GT Masters était le seul championnat allemand de course professionnelle sur circuit.

Pour sa 15e saison, le championnat GT allemand fera dans la continuité. Comme les années passées, un prix total de 500 000 euros sera distribué. Pirelli, qui a reconduit son partenariat, sera le manufacturier pneumatique unique de la série.

« L’ADAC GT Masters a connu l’une des saisons les plus inhabituelles mais aussi l’une des plus excitantes », a déclaré Hermann Tomczyk, président de l’ADAC Sports. « Au cours de cette année difficile, l’ADAC s’est révélée être un partenaire fiable pour les participants. Nous continuerons dans cette voie en 2021 et sommes heureux que Pirelli, leader dans le monde du GT3, soutienne exclusivement l’ADAC GT Masters. Ensemble, avec SRO Motorsports Group, Pirelli garantit une compétition équilibrée. Avec un calendrier confirmé en septembre, un prix de 500 000 euros et des frais d’inscription inchangés, nous offrons à nos participants un produit stable, ce qui est d’autant plus important par les temps qui courent. Nous sommes déjà impatients de revenir à Oschersleben en début de saison en mai, puis, espérons-le, à nouveau avec les fans. »

Les équipes intéressées pourront s’inscrire pour la saison 2021 dès le 9 novembre. Les frais d’inscription restent inchangés et les équipes qui soumettront leur candidature avant le 15 décembre bénéficieront de conditions attractives.