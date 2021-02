La Scuderia Cameron Glickenhaus et Forzo proposent une montre ‘Road to Le Mans’

La Scuderia Cameron Glickenhaus s’associe à la marque horlogère britannique Forzo pour son arrivée en WEC et au Mans. Les possesseurs d’une montre Forzo ‘Road to Le Mans’ en édition limitée seront présents sur des stickers Forzo collés sur les deux Glickenhaus 007 LMH.

L’édition limitée ne sera disponible que jusqu’au 28 mai. Le logo Glickenhaus est présent sur le cadran et d’autres rappels des 24H du Mans figurent sur la montre. Les propriétaires des montres seront conviés à un groupe Whatsapp géré directement par Jim et Jesse Glickenhaus depuis le muret des stands au Mans. Chacun recevra en plus une photo signée de l’un des pilotes, celle-ci montrant les autocollants portant les noms des supporters.

Ces nouvelles montres ont été conçues par Jim et Jesse Glickenhaus en partenariat avec Forzo en Angleterre.

« Cette montre symbolise notre voyage au Mans et la passion de tous ceux qui ont parcouru cette route avec nous », a déclaré Jesse Glickenhaus. « C’est une belle pièce d’art à porter au poignet, qui reflète parfaitement l’esprit du Mans dans les années 1960, tout comme notre propre voiture de course LMH 007 est un hommage à cette époque glorieuse. Les deux combinent un look classique avec la technologie la plus moderne, un autre aspect que la voiture et la montre ont en commun. »