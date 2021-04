La relation entre Bentley et CMR se poursuit

Bentley étant hors du coup en GT3 depuis la fin 2020, on aurait pu craindre pour le programme CMR avec les Continental GT3 cette saison. La structure dirigée par Sabine et Charly Bourachot sera bien en piste avec la marque britannique en 2021 en Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS.

Une Bentley Continental GT3 est déjà confirmée en Endurance pour Gilles Vannelet, Stuart White et Nelson Panciatici. Le trio partira à la conquête du titre d’une classe Pro-Am qui prend de la hauteur en engagés cette saison. Pour la partie Sprint, deux Continental GT3 seront alignées, l’objectif étant une en Pro, l’autre en Silver. Les livrées des Bentley seront différentes de 2020.

Jamais à court d’idées, Charly Bourachot pourrait bien augmenter la cadence aux Total 24 Heures de Spa avec plus de deux autos, sans pour autant que ce soit toutes des Bentley.

La collaboration de CMR avec la marque britannique, qui a décidé de tendre vers l’électrique, se poursuit comme si de rien n’était. “Rien n’a changé”, a confié Charly Bourachot à Endurance-Info. “Il y a toujours une vraie collaboration avec Bentley sachant qu’elle est renforcée car moins d’équipes roulent en Continental GT3. Compte tenu de la situation, c’est juste un peu plus compliqué pour l’approvisionnement des pièces, mais tout le monde fait de gros efforts pour que ça fonctionne.”

CMR a fait l’acquisition de trois Continental GT3 de la génération précédente. Il est possible que l’une des trois soit engagée en GT Rebellion Series. Il n’est pas exclu de voir en parallèle CMR faire rouler une Speed 8 sur des meetings historiques.

On ne vous apprendra rien en vous disant que CMR lorgne toujours du côté des 24 Heures du Mans à moyen terme, voire même à court terme.