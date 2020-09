La Porsche Carrera Cup France 2020 fait sa rentrée dans la Nièvre !

Communiqué de Presse :

L’incontournable circuit de Magny-Cours sera le théâtre ce week-end de l’ouverture de la saison 2020 de la Porsche Carrera Cup France, dans le cadre du Championnat de France des Circuits. Au programme, les deux premières des dix courses que compte le calendrier, pour un plateau fort de vingt-trois engagés.

Pour ses débuts dans la Nièvre, la Porsche Carrera Cup France millésime 2020 aura assurément des airs de Porsche Mobil 1 Supercup. Grands animateurs du cru 2020 de la Supercup, Ayhancan Güven, deux victoires au compteur, et Jaxon Evans, un succès à son actif, se retrouveront en effet dans la Cup hexagonale pour poursuivre leur duel. Avec pour objectif pour le Turc, double vainqueur sortant de la Porsche Carrera Cup France, d’empocher un troisième sacre avec le team Martinet by Alméras, tandis que le Néo-Zélandais de 23 ans, également Porsche Junior, aura pour mission de porter haut les couleurs de l’équipe autrichienne BWT Lechner Racing, laquelle débarque en force sur le sol tricolore avec pas moins de quatre 911 GT3 Cup engagées.

Marvin Klein (Martinet by Alméras), le vice-champion Rookie 2019, Adam Eteki, Junior Porsche Carrera Cup France 2019 et fer de lance de la nouvelle équipe CLRT créée par Côme Ledogar & Tugdual Rabreau ou encore Jean-Baptiste Simmenauer (BWT Lechner Racing), sont également allés s’échauffer en Supercup, et il faudra donc compter avec eux pour la catégorie Pro. À l’instar aussi de Victor Blugeon (Pierre Martinet by Alméras), des Rookies Evan Spenle (Sébastien Loeb Racing) et Victor Weyrich (Pierre Martinet by Alméras), le Junior Porsche Carrera Cup France 2020, sans oublier Richard Wagner (BWT Lechner Racing) ou Alessio Picariello (Pierre Martinet by Alméras), aligné en apprentissage en vue du Mans où il représentera officiellement la Porsche Carrera Cup Asia.

Les courses promettent d’être extrêmement disputées dans les autres catégories : Am et Pro-Am. Avec un nouveau duel annoncé en Pro-Am entre Christophe Lapierre (Sébastien Loeb Racing), en quête d’une sixième couronne, et Nicolas Misslin (BWT Lechner Racing), double vainqueur sortant de la catégorie. Cependant Sylvain Noël (Racing Technology), de retour au sein d’une Cup dont il a notamment terminé au deuxième rang en 2011, Stéphane Denoual (Pierre Martinet by Alméras) et Jérôme Boullery (Racing Technology), le champion Am 2019, ne l’entendent pas forcément de cette oreille.

Créée l’an dernier, cette dernière catégorie Am démontre une nouvelle fois son bienfondé en attirant pas moins de sept concurrents, dont Emil Caumes (CLRT), déjà vu en 2019, mais aussi une pléiade de nouveaux venus. À l’image de Steve Brooks (CLRT), mais aussi de Tugdual Rabreau (CLRT), François Lansard (CLRT), Maxence Maurice (Imsa Performance), Mathieu Blaise (Racing Technology) et Franck Leherpeur (Racing Technology).

Prévus samedi 12 septembre à 11h, les essais qualificatifs permettront de dégager une première hiérarchie pour cette saison 2020 qui s’annonce particulièrement intense. Avant que les deux courses d’une demi-heure chacune, programmées samedi en fin de journée (18h15) puis dimanche en fin de matinée (11h55), ne lancent véritablement les débats.