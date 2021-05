La FFSA, la FFM et la FFC alertent le Ministère chargé des Sports

D’après le site FFSA :

Depuis les annonces du 29 avril dernier relatives au calendrier de reprise, aucune communication officielle n’a été faite aux fédérations précisant les conditions exactes de cette reprise.

La FFSA (Fédération Française du Sport Automobile), la FFM (Fédération Française de Motocyclisme) et la FFC (Fédération Française de Cyclisme) ont donc saisi officiellement le Ministère chargé des Sports sur les conditions de reprise des compétitions amateurs à compter du 19 mai prochain.

Les trois fédérations souhaitent profiter du moment de concertation interministérielle pour être entendues car elles craignent fortement, au regard des premières informations circulant dans les Préfectures, que les mesures de restriction à la pratique sur la voie publique envisagées empêchent leurs clubs et leurs licenciés de reprendre leurs activités dès le 19 mai.

En effet, la jauge de participants imaginée par les autorités administratives ne permettrait pas la reprise de nos compétitions amateurs organisées sur la voie publique tant le seuil retenu serait restrictif. Son maintien aurait mécaniquement pour effet de rendre les organisations déficitaires et pourrait être de nature à dissuader les organisateurs de maintenir leurs manifestations.

De plus, les trois fédérations souhaitent des précisions sur la possibilité pour leurs organisateurs d’accueillir des spectateurs dans le cadre des compétitions se déroulant dans des ERP de Plein Air (Type PA) qui n’auraient pas de limite relative au nombre d’engagés.

Il est en effet indispensable d’établir des certitudes sur l’application du dispositif d’accueil du public à nos sites de pratique, tant sur les circuits d’Autocross que sur les circuits de Motocross ou sur des stadium de BMX par exemple, qui structurellement ne comportent pas de places assises.



Soyez convaincus que la FFSA défend les intérêts de l’ensemble des acteurs du sport automobile et du karting afin que la relance des activités puisse profiter à tous, et ce dans le respect des dispositions gouvernementales qui seront applicables.



Nous vous tiendrons informés dès que nous aurons des éléments précis de la part du Ministère chargé des Sports.



Nicolas Deschaux – Président de la FFSA :

« Nos problématiques étant, durant cette période, partagées par la FFM et la FFC, il était logique que nous nous unissions pour interpeller le Ministère chargé des Sports afin que des éclaircissements soient apportés dès à présent. Nous souhaitons connaître les conditions exactes de la reprise sous peine que l’annonce du 29 avril soit déceptive pour le secteur du sport. Même si nous comprenons bien que la visibilité est un luxe que personne ne peut s’offrir depuis le début de la crise, les organisateurs de compétitions sportives prévues dans les prochaines semaines manquent d’éléments concrets quant au déroulement de leurs compétitions. Il est difficilement concevable pour l’ensemble des organisateurs dont les dossiers sont en cours d’instruction par les services préfectoraux, de ne disposer d’aucune information sachant que ce sont les mesures précises qui dicteront, in fine, la tenue ou non des compétitions.

Par conséquent, il était évident pour les trois fédérations de ne plus attendre et de saisir directement le Ministère chargé des Sports. Avec la FFM et la FFC, la FFSA continue d’être entièrement mobilisée pour accompagner l’ensemble des organisateurs durant cette période de relance de l’activité. »