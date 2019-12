La BoP évolue avant le Roar et les 24 Heures de Daytona

L’IMSA a publié la BoP qui sera en vigueur pour le Roar before the Rolex 24 et les 24 Heures de Daytona (25-26 janvier).

En DPi, les Cadillac voient leur poids augmenter de 20 kg (950 kg). Les Mazda RT24-P pèseront 5 kg de plus (910 kg). Quant aux Acura ARX-05, pas de changement pour elles, elles seront toujours à 930 kg. Le restricteur d’air des Cadillac est également augmenté de 0,3 mm pour afficher 32,2 mm, ce qui représente une augmentation estimée à 6 chevaux. Il ne faut pas oublier que ces autos ont signé un doublé lors de l’édition 2019. Les réservoirs d’essence des trois DPI auront une capacité augmentée de 2 litres sur l’Acura, 3 sur la Cadillac et 1 sur la Mazda.

Toutes les LM P2 homologuées (Dallara P217, Oreca 07, Ligier JS P217 et Riley MK30) gagnent 5 litres de capacité de réservoir de carburant.

Les nouvelles Corvette C8.R et Porsche 911 RSR 2019, qui rouleront pour la première fois en IMSA, auront un poids respectif de 1260 et 1270 kg. La Corvette C8.R sera équipée d’un restricteur d’air de 44 mm, contre 31,5 mm pour la 911. La BMW M8 sera à 1220 kg contre 1270 kg à la Ferrari 488, cette dernière obtenant une augmentation d’environ 5 chevaux par rapport à la course de l’an dernier.

La catégorie GT Daytona, quant à elle, connaît des réductions de puissance générales, ainsi que des changements de poids minimum pour quatre des dix voitures désormais éligibles, dans le cadre d’un effort de l’IMSA pour élargir la fenêtre de performance entre GTLM et GTD. Les nouvelles Aston Martin Vantage GT3, Ferrari 488 GT3 2020 et Mercedes-AMG GT3 2020 seront au pods respectif de 1310, 1295 et 1340 kg. Les Acura NSX GT3, Audi R8 LMS GT3 Evo, Lexus RC F GT3 et Porsche 911 GT3 R perdront respectivement 20, 30, 20 et 10 kg. Les Audi, Lamborghini Huracan GT3 Evo, Lexus et Porsche verront leur restricteur d’air passer à 39 mm pour la voiture aux anneaux et 38 mm pour ses trois rivales.

De plus, la BoP étant largement axée sur les données en 2019, l’IMSA, à la demande des constructeurs, a mis à jour son processus de BoP pour permettre une plus grande « surveillance humaine ». Le règlement, détaillé dans le règlement sportif, introduit une nouvelle mesure visant à mieux connaitre le rythme global d’une voiture pendant un relais, connue sous le nom de WSSL soit Weighted Sorted Sector Lap.

Ce système s’appuie sur un pourcentage plus important de la performance d’une voiture sur un relais complet et sera utilisé pour compléter le Weighted Eclectic Lap (WECL), précédemment utilisé, qui se concentre principalement sur la performance maximale possible d’une voiture.

L’IMSA continuera également à utiliser les données enregistrées en soufflerie, au banc moteur et en course pour surveiller les performances de toutes les voitures dans chaque catégorie spécifique. La consommation et le débit de carburant continueront également à être étroitement surveillés.