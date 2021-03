La Beltoise BT01, une GT 100% électrique, dévoilée

Julien Beltoise, fils de Jean Pierre Beltoise et neveu de François Cevert comme il a tenu à le rappeler, a dévoilé ce jeudi sa toute nouvelle auto : la Beltoise BT01.

Le sport automobile est en pleine transition écologique et il faut prendre le train en marche. Ce sera déjà le cas dès l’année prochaine avec 150 voitures électriques de compétition toutes disciplines confondues. En 2030, on devrait avoir zéro émission en Formule 1.

Partant de ce constat chez Beltoise e-technology, le but était de créer une voiture plus sûre et plus propre. Elle a comme nom de code : Beltoise BT01, la 1ère GT 100% électrique conçue pour la compétition et le loisir sur circuit. Elle a été crée en association avec Spark Racing Technlology avec le soutien de la Région Nouvelle Aquitaine. Elle possède des caractéristiques proches des GT3 et GT4 actuelles.

Elle pèse 1200 kilos, a une puissance de 290KW, à peu près 390 chevaux. Elle va de 0 à 100 km/h en 4 secondes et a une vitesse de pointe d’un peu plus de 210 km/h. Elle peut accepter deux types de gommes Michelin.

Elle sera en mesure de disputer des courses d’une longueur de 25 minutes ou de servir pour des stages de pilotage avec une autonomie de 3 heures. Son usage ne se fera que sur circuit.

Les prochaines étapes pour la société de Julien Beltoise seront : développement de la voiture dans les prochains mois, production de 7 unités pour 2022 et la création d’une BT01 version 2 pour la compétition par la suite.