K-PAX Racing passe de Bentley à Lamborghini en 2021

K-PAX Racing va entamer en 2021 sa 16e saison et ce sera avec un nouveau constructeur. L’écurie américaine passe de Bentley à Lamborghini avec deux Huracan GT3 en GT World Challenge America Powered by AWS.

« Avec tout ce qui se passe dans le monde, nous avons estimé qu’il était préférable de retourner aux Etats-Unis avec notre programme et compte tenu de l’annulation de notre programme avec le constructeur précédent fin 2020, nous avons été obligés de réévaluer notre programme de course », a déclaré Darren Law, en charge du programme. « Notre processus consiste à dresser une liste de toutes les voitures GT3 disponibles, à répertorier les aspects positifs et négatifs non seulement des voitures, mais aussi la relation avec le constructeur et le support. Je connais Chris Ward chez Lamborghini depuis un certain temps, et nous avons toujours discuté de travailler ensemble à un moment donné, mais l’occasion ne s’était tout simplement pas encore présentée. »

L’écurie basée à Sonoma passe donc de la Bentley Continental GT3 à la Lamborghini Huracan GT3. « La Lamborghini Huracan GT3 est très forte dans le monde entier et elle a prouvé sa capacité à gagner des courses et des championnats », poursuit Darren Law. « C’était le bon moment pour K-PAX Racing et Lamborghini, nous savons que la voiture est éprouvée. Ils ont des années de données et seront en mesure de nous aider à démarrer. Nous sommes ravis de débuter la relation. »

Présent en GT World Challenge America régulièrement depuis 2007, K-PAX Racing ouvrira la saison 2021 sur sa base à Sonoma du 5 au 7 mars. Les deux Lamborghini seront engagées en Pro. Les pilotes seront annoncés sous peu.