Jules Gounon chez Zakspeed en GT3, Théo Nouet en GT4

Retour aux sources cette année pour Jules Gounon qui va rouler en ADAC GT Masters. Le champion 2017 pilotera une Mercedes-AMG GT3 alignée par Zakspeed BKK Mobil Oil dans le championnat allemand.

“Je suis ravi d’être de retour dans l’ADAC GT Masters”, a déclaré Jules Gounon. “La série me tient à cœur, car c’est ici que j’ai percé en tant que pilote GT. Le fait que je puisse revenir avec une équipe aussi emblématique que Zakspeed est fantastique. J’ai vraiment hâte de débuter la saison.”

Le nom de son coéquipier sera dévoilé ultérieurement.

L’écurie managée par Philipp Zakowski en profite pour annoncer son second équipage qui réunira Constantin Schöll et Hendrik Still.

Zakspeed sera également présent en ADAC GT4 Germany pour la première fois avec une paire de Mercedes-AMG GT4.

Jan Marschalkowski, 18 ans et lauréat du Pirelli Junior 2020, sera épaulé par Théo Nouet, champion GT4 European Series chez AGS Events.

La seconde Mercedes sera confiée à l’Américain Robert Haub, 31 ans, et Gabriela Jilkova, la jeune pilote tchèque âgée de 26 ans.