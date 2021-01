Jota annonce son 2e équipage qui reste inchangé par rapport à 2020

JOTA a confirmé son second équipage aujourd’hui pour la saison 2021 du WEC. La semaine dernière, l’équipe britannique avait annoncé ses trois pilotes dans l’ORECA 07 #88 à savoir l’ancien pilote de Formule 1, Stoffel Vandoorne, Tom Blomqvist et Sean Gelael.

Sur la seconde ORECA 07, la #38, on retrouvera le même équipage que la saison dernière, c’est à dire le champion du monde FE en titre, Antonio Felix da Costa, l’ancien champion du monde WEC, Anthony Davidson, et Roberto Gonzalez. Cette auto a terminé deuxième au classement des équipes LMP2 2019/ 2020, tandis que da Costa et Gonzalez se sont classés troisièmes au championnat des pilotes derrière les champions Filipe Albuquerque et Phil Hanson et le vice-champion, Paul di Resta. L’équipage de la #38 a remporté les 4 Heures de Shanghai et est monté sur le podium des 8 Heures de Bahreïn, des 6 Heures de COTA (Austin) et des 24 Heures du Mans (2e).

“La continuité au fil des saisons est assez rare dans les courses d’endurance, c’est donc formidable de voir Roberto, Anthony et Antonio à nouveau réunis pour la saison à venir avec nous chez JOTA”, a déclaré le co-propriétaire de l’équipe, David Clark. “Ils ont tous montré qu’ils avaient du flair, de la constance, une grande éthique d’équipe et bien d’autres qualités. Nous sommes vraiment impatients d’obtenir d’autres grands résultats ensemble tout au long de la saison 2021 du WEC”.

Le renouvellement du trio a été possible car Antonio Felix Da Costa, champion du monde en titre de Formule E, n’aura pas de conflits de dates entre la FE et le WEC alors qu’il remet son titre en jeu en monoplaces électriques pour le compte de DS Techeetah.

Photo: Tim Hearn/Adrenal Media

L’engagement de ces deux autos pour Jota en LMP2 semble confirmer que l’aventure Jackie Chan DC Racing, structure précédemment gérée par JOTA, a pris fin après quatre saisons en WEC.