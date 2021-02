John Schauerman et Wayne Boyd chez United Autosports

La liste des engagés en Michelin Le Mans Cup n’est pas encore sortie, mais United Autosports continue d’annoncer ses équipages. Le dernier en date n’est que la copie conforme de 2020. En effet, John Schauerman sera à nouveau associé au champion ELMS 2020 et Asian Le Mans Series 2021 en LMP3, Wayne Boyd. Ce dernier participera à la Michelin Le Mans Cup et aux European Le Mans Series cette saison.

L’an dernier, les deux hommes ont obtenu cinq places dans le top 10, dont deux quatrièmes places à Spa et Portimão et une cinquième place lors de la prestigieuse épreuve de Road to Le Mans.

Ce duo complète les pilotes déjà annoncés en Michelin Le Mans Cup au sein de United Autosports : Daniel Schneider / Andy Meyrick ainsi que Gerry Kraut / Scott Andrews qui feront leurs débuts chez United. La Michelin Le Mans Cup débutera à Barcelone, en Espagne, les 16 et 17 avril.