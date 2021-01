Joest Racing confirme sa collaboration avec Glickenhaus

Jusqu’à maintenant, Joest Racing était resté très discret sur sa relation avec la Scuderia Cameron Glickenhaus. On a même cru un moment que l’annonce était prématurée.

Joest Racing confirme ce matin sa collaboration avec l’équipe américaine. “Joest Racing est heureux d’annoncer un partenariat technique avec Podium Advanced Technologies dans le cadre du programme Glickenhaus en FIA WEC”, a déclaré l’équipe allemande emmenée par Reinhold Joest et Ralf Jüttner. “Nous sommes particulièrement heureux de revenir aux 24 Heures du Mans qui restent comme la ‘terre d’accueil’ de Joest Racing où nous avons pu remporter plusieurs victoires au général.”

L’équipe allemande a participé aux succès d’Audi aux 24 Heures du Mans après avoir fait rouler des Porsche durant l’époque Group C. Entre les deux périodes, Joest Racing a noué une relation avec Opel en DTM/ITC. La création de Joest Racing remonte à la fin des années 60.

Ces dernières années, Joest Racing a repris à son compte le programme Mazda DPi avant de le laisser à Multimatic début 2020.

C’est maintenant un nouveau challenge qui attend l’une des équipes les plus fidèles au Mans ces dernières décennies : “Glickenhaus va aligner deux impressionnantes ‘Le Mans Hypercar’ au Mans, je pense que ce n’est pas hors de propos de penser que la liste des vainqueurs des 24 Heures du Mans après 2021 portera le nom de Glickenhaus.”

Joest Racing fournira le soutien logistique, les ressources humaines et l’équipement nécessaire au programme WEC.

Jan Lange, responsable des projets chez Joest Racing: “L’annonce de ce partenariat technique avec Podium Advanced Engineering dans le cadre du programme SCG FIA WEC Racing est un bon début en 2021 pour Joest Racing. Chaque membre de l’équipe est très motivé pour faire de cette entreprise un succès. Cette coopération dure depuis un petit moment maintenant et je dois dire que travailler avec l’équipe hautement compétente et motivée de Podium Advanced Engineering en Italie a été un plaisir. Joest Racing fera tout son possible pour jouer son rôle pour atteindre cet objectif de ce partenariat.”