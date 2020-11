Job van Uitert (United Autosports) : “Nous avons montré que nous étions là et compétitifs !”

Le champion ELMS LMP3 en 2018 et vice champion ELMS LMP2 en 2019 était de retour dans le championnat cette année. Finie la période G-Drive Racing et place à l’ORECA 07 #32 engagée par United Autosports et partagée avec le duo Alex Brundle / Will Owen. L’excellent pilote Gold a signé une victoire (Paul Ricard) et une belle pole position cette année tout en étant très performant aux 24 Heures du Mans. De plus, il a accroché Petit Le Mans à son palmarès en LMP2. Endurance-Info a pu le rencontrer afin de faire un bilan de sa saison et pour parler de l’avenir…

Comment s’est passée votre saison 2020 ?

« Nous avons eu une bonne saison avec United Autosports en ELMS. Sur la #32, nous avons été compétitifs sur chaque manche et avons été en position de gagner assez souvent. Cependant, nous avons été, par moment, malchanceux et avons aussi fait quelques erreurs comme ce drive through à Spa-Francorchamps. Au Castellet 240, nous avions fait le pari de passer en slicks très tôt car nous pensions que la piste serait assez sèche, mais ce n’était pas le cas. Conséquence : nous avons perdu un tour que nous n’avons jamais pu rattraper, la course était donc terminée pour nous. Nous avons donc montré que nous étions là, compétitifs comme ce fut le cas au Castellet avec notre victoire (il a aussi signé la pole position à Portimão, ndlr), que l’équipe était solide notamment avec la #22 qui a gagné trois des cinq meetings ELMS cette saison. »

Les 24 Heures du Mans restent votre grosse déception (13e des LMP2) car vous étiez très compétitifs !?

« Notre rythme était tout simplement incroyable au Mans. La voiture était juste fantastique, je n’avais jamais piloté une auto aussi bonne sur cette piste, même si je n’ai roulé au Mans que trois fois dont deux en LMP2. L’équipe a fait du super travail, personne n’a fait la moindre erreur, mais comme en ELMS, nous avons été malchanceux avec cette fuite d’huile (souci de tuyau d’huile relié à la pompe à huile, ndlr). C’est dommage, un bon résultat était à la clé ! »

Vous étiez chez G-Drive Racing en 2019. Vous êtes maintenant chez United Autosports. Quel est votre regard sur cette équipe ?

« United Autosports est assez jeune dans les courses d’Endurance en particulier au niveau des LMP. Amener une telle structure à un tel niveau de professionnalisme est juste incroyable. Ils ont une grande connaissance, ils arrivent et sont tout de suite performants. Ils ont été dominateurs cette saison avec quatre victoires sur cinq possibles plus les titres Pilotes et Equipes.

G-Drive Racing, via TDS Racing, est là depuis plus longtemps, ils ont aussi eu beaucoup de succès en LMP2. Ils ont également une très grande connaissance de l’Endurance. Les philosophies au niveau des réglages sont très différentes entre ces deux structures. Même s’elles utilisent toutes les deux une ORECA 07, quand vous la pilotez, vous avez l’impression que ce sont deux autos différentes, mais elles sont pourtant toutes les deux très rapides. »

@United Autosports

Vous avez gagné Petit Le Mans en LMP2 (Tower Motorsport by Starworks) pour votre première apparition en IMSA. Que pensez-vous de ce championnat ?

« J’ai adoré ! L’IMSA est un super championnat, c’est cool et le sport automobile est pur aux USA. Tout le monde se bat et joue des coudes pour un bon résultat, j’ai vraiment aimé. Il y en a un qui m’a touché, un autre m’a même poussé vers l’extérieur et, là bas, si vous sortez, c’est le crash direct. C’est vraiment dur, mais j’ai pris beaucoup de plaisir. En plus, j’ai retrouvé John Farano, le coéquipier avec lequel j’ai remporté le titre ELMS en LMP3, et c’était une bonne chose. Nous avons bien travaillé ensemble, on a retrouvé nos automatismes et ce fut un plaisir partagé. J’ai découvert la piste de Road Atlanta, ce circuit est dément, tout simplement incroyable. »

En plus, vous étiez associé à Mikkel Jensen qui est votre adversaire en ELMS…chez G-Drive Racing !

«Oui, la situation est assez drôle, mais Mikkel est un de mes bons amis. Nous avons une très bonne relation en dehors de la piste. Je pense qu’il est important d’avoir de vrais amis dans ce milieu car vous côtoyez tellement de gens tout au long de la journée. Ce fut vraiment sympa d’aller là bas en avion avec lui, on a passé de bons moments ! »

De quoi sera fait 2021 pour vous ?

« Pour le moment, je n’ai signé aucun contrat. Je discute actuellement avec différentes équipes pour savoir lesquelles sont intéressées et quelles opportunités elles peuvent offrir. J’espère annoncer quelque chose, mais, actuellement il n’y a rien de sûr… »

Vous êtes plus centré sur l’IMSA ? l’ELMS ? le WEC ? Vous chercherez à refaire Le Mans certainement…

« Je suis intéressé par les trois (rires) et j’espère que l’on me verra dans toutes ! C’est bien de le dire, mais il faut d’abord trouver la bonne équipe, celle qui vous convient, et deux équipiers avec qui vous allez vous entendre et travailler afin d’avoir une voiture compétitive. Quoiqu’il arrive, je ferai Le Mans l’année prochaine, je vais tout faire pour trouver un baquet pour bien figurer sur cette course. J’ai besoin d’y retourner pour avoir une petite revanche après mes deux premières participations où j’ai été à chaque fois en position de gagner. Je n’en ai pas encore fini avec Le Mans (rire) ! »