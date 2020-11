Jenson Button : “J’aimerais à nouveau sauter dans une GT3”

Le week-end dernier, Jenson Button est sorti de sa zone de confort en rejoignant les rangs du très relevé British GT. Le Champion du Monde de Formule 1 roulait en terrain connu puisqu’il partageait le baquet d’une McLaren 720S GT3 de son équipe Jenson Team Rocket RJN en compagnie de son vieil ami Chris Buncombe. L’écurie britannique faisait rouler cette deuxième McLaren en plus de celle de Michael O’Brien et James Baldwin. A l’issue des trois heures de course, la paire Button/Buncombe a terminé au 14e rang après un envol depuis la 18e position sur la McLaren aux couleurs de la chaîne Sky.

« Dans l’ensemble, ce n’est pas le résultat escompté que nous aurions souhaité, Chris et moi, mais le week-end était amusant », a déclaré Jenson Button. « C’était formidable de passer du temps avec l’équipe dans le paddock du British GT avec nos deux jeunes pilotes, James et Michael, pour voir comment ils travaillent pendant un week-end de course et comment ils se comportent avec les ingénieurs. »

Michael O’Brien et James Baldwin débutaient cette année avec l’équipe en GT3. Les deux ont joué le titre, ce qui n’est pas sans réjouir le Jenson Button, copropriétaire de l’équipe : « Ils ont fait un excellent travail dans des conditions de course difficiles. C’est un résultat fantastique de se battre pour la victoire au classement général et de prendre la 3e place du championnat dès leur première saison en GT3. Dans le cas de James, c’était même sa première saison dans une voiture. » James Baldwin est le lauréat de The World’s Fastest Gamer.

Pour Jenson Button, le week-end n’a pas été simple derrière le volant : « Ce fut un week-end difficile de notre côté, mais l’équipe nous a mis en bonne position avec la voiture pour la course et j’ai vraiment apprécié ma première expérience en GT3. Nous avons perdu en performance, mais nous avons réussi à nous battre face à une grille solide et à faire des chronos pour défier les hommes de tête. C’était très amusant d’en faire partie. »

Si le Britannique devait rempiler, la préparation devrait être plus pointue : « Si je devais revenir pour une autre course, je me préparerais certainement mieux. C’est une catégorie très compétitive avec beaucoup de pilotes très talentueux sur la grille, et c’est ce qui rend le British GT aussi bon qu’il est. Il y a des pilotes Am très rapides, de très bons Silver et des Pro qui font le travail. Nous attendons avec impatience notre prochaine course en tant qu’équipe et nous nous appuyons sur la bonne saison que nous venons de vivre. »

Jenson Button pourrait d’ailleurs se laisser tenter par une nouvelle expérience en GT3 : « Personnellement, je ne sais pas ce que je vais faire en compétition la saison prochaine, mais j’aimerais à nouveau sauter dans une GT3 à un moment donné. Qui sait où l’avenir nous mènera… »