Jean-Philippe Belloc, le pilote aussi rapide que discret (part 1)

Du temps de son activité en tant que pilote professionnel, Jean-Philippe Belloc n'a jamais été le plus excentrique. Discret, attachant, rapide, le Montalbanais qui fête cette année son 50e anniversaire a un palmarès long comme le bras. On l'a vu au Mans sur des Courage, Chrysler Viper, Reynard, Saleen, Porsche et Corvette. Toujours actif dans les paddocks, Jean-Philippe Belloc nous a accordé un long entretien qui croyez-nous mérite d'être lu en profondeur.

Vos débuts en sport auto remontent à vos origines familiales ?

« Mon père était agriculteur et ma mère institutrice, donc très loin du sport auto. Mon père faisait du motocross pour le plaisir et mon grand-père avait passé son brevet de pilote d’avion en 1927. Donc, les moteurs n’étaient jamais loin. Je suis allé voir l...