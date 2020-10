Inter Europol Competition va disputer les 12 Heures de Sebring

Inter Europol Competition a décroché ce week-end son tout premier podium dans une catégorie LMP2 ! De plus, c’était le baptême de feu pour l’écurie polonaise en Amérique et une première avec un châssis ORECA. Au final, Kuba Smiechowski, Rob Hodes et Austin McCusker ont terminé troisième de Petit Le Mans sur l’ORECA 07 #51.

Forte de cette belle expérience, l’équipe a confirmé qu’elle allait participer aux 12 Heures de Sebring du 14 au 17 novembre. Les coéquipiers de Kuba Smiechowski, seul pilote confirmé, seront annoncés prochainement.

Sascha Fassbender, le team manger de l’équipe se montrait ravi : “Nous sommes très heureux. L’équipe a travaillé d’arrache-pied et a fait un excellent travail. Beaucoup de premières ce week-end et surtout un premier podium en LMP2. C’était une expérience fantastique et nous sommes impatients de mettre à profit tout ce que nous avons appris ici à Sebring dans quatre semaines. Maintenant, nous retournons d’abord en Europe, à Portimão, où nous nous battrons pour le titre ELMS avec notre Ligier JS P320 LMP3 #13. L’équipe est plus que jamais extrêmement motivée”.