Insolite : ‘I believe I can fly’ en Pologne

Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia, do którego doszło w niedzielę po godz. 18:00 w miejscowości Rąbień. 41-letni kierujący wjechał na nasyp ronda i wzbił się autem "lądując" na terenie posesji, gdzie uderzył w zabudowania przykościelne. – Zakleszczonego z pojazdu pomogli wyciągnąć strażacy. Został przetransportowany do szpitala. Od mężczyzny była wyczuwalna woń alkoholu – informuje Policja Województwa Łódzkiego.- Samochód osobowy marki Suzuki Swift na rondzie wyleciał w powietrze, ściął sosnę, przeleciał nad pomnikiem Papieża i zatrzymał się na budynku gospodarczym należącym do Parafii Zwiastowania Pańskiego w Rąbieniu. Przytomnego kierowcę trzeba było wycinać z samochodu – informuje Ochotnicza Straż Pożarna Rąbień.Bądźcie ostrożni! #TVA #Wypadek