In Memoriam : Ricardo Divila (1945/2020)

Son visage était familier des membres des différents paddocks à travers le monde. Né en 1945 à Sao Paulo, Ricardo Divila est décédé le 20 avril dernier en France des suites d’un cancer qui l’a vite emporté.

Le designer a passé le plus clair de son temps en Europe et plus précisément en France, ce qui fait que le Brésilien était parfaitement francophone. Peu habitué à donner des interviews même s’il aimait partager sa passion, grand consommateur de café, Ricardo Divila était bien en homme de l’ombre. Discret, brillant, très ouvert d’esprit, il nous avait tout de même accordé un entretien il y a quelques mois, entretien que nous devions publier dans quelques jours. Même s’il n’aimait pas être mis en avant, ses chroniques dans le magazine Racecar Engineering étaient très prisées des lecteurs.

Ricardo Divila a travaillé dans beaucoup de disciplines, de la Formule 1 au prototype, en passant par le GT500 et le GT3. Il a débuté dans son pays d’origine avec le design de la Formula Vee dans les années 60. On l’a vu par la suite en Formule 1 en tant que directeur technique de Fittipaldi Automotive. Les monoplaces portaient le nom de FD, F pour Fittipaldi et D pour Divila. On l’a vu par la suite chez Ligier, SARD, Dome et NISMO. Ricardo était de l’aventure Nissan ces dernières années, aussi bien LMP1 que GT3.

En près de 60 ans de compétition, Ricardo Divila a couvert 2600 courses pour 46 teams. Ses statistiques sont tout bonnement incroyables : 286 GP de Formule 1, 25 courses IndyCar, 32 24 Heures du Mans, 5 Dakar. Il a collaboré avec 171 pilotes. Il a notamment fait partie de l’aventure Pescarolo Sport (ci-dessous avec Henri Pescarolo, Nicolas Minassian et Claude Galopin lors de l’arrivée de la Dome S102.5 et dans les stands du circuit manceau lors des premiers essais de cette Dome de Pescarolo Sport).

La disparition de Ricardo Divila va laisser un grand vide dans les paddocks. La rédaction adresse ses plus sincères condoléances à la famille et aux amis de Ricardo Divila.