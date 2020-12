In Memoriam : Claude Foubert (1947/2020)

Cette année 2020 sera décidément une année clairement à oublier. Endurance-Info a l’immense douleur de vous faire part du décès de Claude Foubert. Membre incontournable d’Endurance-Info depuis sa création en 2006 et même avant via Infoscourse, Claude est resté fidèle juste par passion pour la discipline Endurance et plus particulièrement les 24 Heures du Mans.

Sans Claude, il n’y aurait plus (et pas eu) de SUPER GT, DTM, ADAC GT Masters et British GT sur Endurance-Info. Il mettait un poing d’honneur à couvrir ces disciplines comme il le faisait avec le VdeV, l’Ultimate Cup Series ou encore les meetings historiques HVM. Sa passion pour l’Endurance était intacte après avoir échappé à une sale maladie il y a quelques années et connu un drame dans sa vie en 2016.

Fidèle au traditionnel live texte jour et nuit durant les 24 Heures du Mans, il était toujours sur le pont en salle de presse pour donner la petite info ou l’arrêt de telle ou telle auto.

Chaque mois de mai, Claude se faisait un plaisir d’appeler Henri Pescarolo pour qu’il lui raconte certaines éditions des 24 Heures du Mans avec à chaque fois la même réponse d’Henri qui faisait sourire Claude : “Tu crois que ça va intéresser quelqu’un ?” On en rigolait chaque année.

Pas plus tard qu’hier après-midi, il nous parlait encore d’envoyer des images pour un livre en cours de préparation.

Ce soir, Endurance-Info est triste…