IMSA : Tristan Vautier confirmé chez JDC Miller pour Daytona

JDC-Miller Motorsports a complété sa liste de pilotes en vue des 24 Heures de Daytona (25 et 26 janvier) avec la confirmation de Tristan Vautier dans la Cadillac DPi-V.R #85 de l’équipe. Le Français partagera l’auto avec Matheus Leist, Juan Piedrahita et Chris Miller lors de la manche d’ouverture du Championnat IMSA WeatherTech SportsCar 2020.

Ce n’est pas réellement une surprise puisque Tristan Vautier a pris le volant des deux Cadillac de l’équipe le week-end dernier lors du Roar. De plus, il faisait partie de l’équipe JDC-Miller en 2019. Cependant, on ne sait pas encore combien de courses il disputera cette année au-delà de Daytona.

Tristan Vautier était évidemment ravi de cette annonce : ” Je suis très heureux de revenir avec JDC-Miller Motorsports et Cadillac Racing pour prendre le départ de mes huitièmes 24 Heures de Daytona, et je tiens à remercier l’équipe pour sa confiance. Nous avons eu de bons résultats en 2019, mais j’ai l’impression que nous commençons l’année 2020 dans un bien meilleur état, nous nous fixons donc des objectifs plus élevés.”

Pour rappel, l’autre Cadillac, la #5 Mustang Sampling Racing / JDC Miller, sera pilotée par Sébastien Bourdais, Joao Barbosa et Loïc Duval.