IMSA : Tandy et Sims confirmés chez Corvette Racing

Corvette Racing confirme ses équipages pour la saison 2021 IMSA WeatherTech SportsCar Championship avec deux nouvelles recrues. Nick Tandy et Alexander Sims rejoignent les rangs du constructeur américain.

Si Antonio Garcia et Jordan Taylor continueront à se partager le volant de la Corvette C8.R #3, la #4 sera dorénavant confiée à Tommy Milner et Nick Tandy. Un Britannique en chasse donc un autre puisque Nick Tandy remplace Oliver Gavin. Alexander Sims sera le troisième pilote sur la #4. Nick Catsburg fera office de troisième pilote sur la #3 à Daytona, Sebring et Petit Le Mans.

Nick Tandy passe donc de Porsche à Corvette, ce qui lui permet de poursuivre un programme aux Etats-Unis. Le natif de Bedford compte 15 succès dans le championnat américain. Quant à Sims, on l’a vu chez BMW en GT.

Les six pilotes vont se concentrer sur l’amélioration de la Corvette C8.R à moteur central qui a remporté six courses.