IMSA, Sebring : Neel Jani sur une Porsche 911 RSR

Porsche GT Team va refermer sa campagne GTLM officielle par les 12 Heures de Sebring en fin de semaine. Deux 911 RSR seront au départ de la finale IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Si Fred Mako et Nick Tandy rouleront à deux dans la Porsche 911 RSR #911, la #912 aura un équipage à trois pilotes. Earl Bamber et Laurens Vanthoor, récents lauréats des Total 24 Heures de Spa avec Nick Tandy, seront rejoints par Neel Jani à Sebring. Le Suisse marque son retour dans l’environnement Porsche sur une course d’endurance. On ne l’avait plus revu en GTE depuis 2014. Il se pourrait d’ailleurs qu’on le retrouve au volant d’une GTE en 2021.