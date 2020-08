IMSA, qualifs : Fred Makowiecki (Porsche) en pole position à VIRginia !

Après une belle première séance d’essais libres et une seconde gâchée par la pluie, les choses sérieuses ont commencé avec les deux séances qualificatives de cette 5e manche IMSA à VIRginia International Raceway. Pour rappel, ce meeting n’est réservé qu’aux GTLM et GTD.

Il y a pas vraiment eu photo en GTLM puisque les deux Porsche devancent de plus de sept dixièmes les autres marques. Fred Makowiecki (Porsche 911 RSR #911) a frappé fort en signant le temps de référence en 1:40.389, pas très loin du record de la piste en GT détenu par Joey Hand sur sa Ford GT en 1:40.211 en 2017. Il devance de 0.130 seconde Laurens Vanthoor sur l’autre Porsche, la #912. Le tenant du titre, qui n’a pas encore gagné en 2020, a marqué les esprits !

Derrière, on trouve, regroupées en six dixièmes les BWM et les Corvette. Le 3e temps est signé par Connor De Phillippi sur la M8 GTE #25 devant Jordan Taylor et Oliver Gavin (Corvette C8.R #3 et #4). La BMW #24 ferme la marche avec Jonathan Edwards.

En GTD, le meilleur temps a été signé par Corey Fergus sur la McLaren 720S GT3 #76 engagée par Compass Racing en 1:45.236. La voiture britannique devance la BMW M6 GT3 #96 de Turner Motorpsort (Robby Foley) de 0.074 seconde (!) et la Lexus RC F GT3 #12 d’AIM Vasser Sullivan (Frankie Montecalvo) de 0.161 seconde.

Le Top 5 est complété par l’Acura NSX GT3 #86 de Meyer Shank Racing w/Curb-Agajanian (Matt McMurry) et la Lamborghini Huracan GT3 #48 de Paul Miller Racing (Madison Snow). La voiture en tête du championnat, la Lexus #14, n’est que 6e devant la Ferrari 488 GT3 #63 de Scuderia Corsa, ce qui nous donne six constructeurs différents dans les sept premiers ! A noter que les huit premières voitures de cette catégorie se tiennent en moins de 4 dixièmes.

@ScuderiaCorsa

Les temps sont ICI.

La course aura lieu ce samedi avec un départ prévu à 20 h, heure française.