IMSA : présentation de la manche de Road America

Après Sebring et la Floride, l’IMSA WeatherTech SportsCar prend ses quartiers dans le Wisconsin. Présentation de la manche avec quelques chiffres clés.

Épreuve : 4e épreuve de la saison IMSA WeatherTech 2020

Circuit : Road America – Elkhart Lake, Wisconsin. Il mesure 4,048 miles soit 6,514 km et compte 14 virages

Date : du 31 juillet au 2 août 2020

Durée : course sprint de 2 heures 40 minutes

Le programme (heure française) :

Essais Libres 1 : samedi 1er août de 01 h 35 à 02 h 35

Essais Libres 2 : samedi 1er août de 16 h 55 à 18 h 10

Qualifications : samedi 1er août de 21 h 50 à 22 h 55

Course : dimanche 2 août, départ à 19 h 05, arrivée à 21 h 55

Les courses de support :

Michelin Pilot Challenge, Porsche GT3 Cup USA et Prototype Challenge

Live Timing & Résultats :

scoring.imsa.com ou sur l’application IMSA

La liste des engagés :

Retrouvez l’article sur les 32 engagés. A noter que la course comptera toutes les catégories : DPi, LMP2, GTLM et GTD. Depuis notre article, une ORECA 07 LMP2 a déclaré forfait, celle de Tower Motorsport by Starworks. La liste mise à jour est ICI.

Le Spotter Guide :

A télécharger ICI.

La BOP :

Les derniers changements au niveau de la Balance de Performance sont ICI.

Qui est à l’aise à Road America ?

Oliver Gavin, pilote de la Corvette C8.R n°4, est en tête de la liste des “personnes à surveiller”. Après sa victoire au Grand Prix Cadillac de Sebring avec Tommy Milner (la première victoire du duo depuis plus de deux ans), le Britannique détient le plus grand nombre de victoires (quatre) et de pole positions (cinq).

Corvette Racing est l’équipe la plus victorieuse à Road America avec sept victoires soit quatre de plus qu’Action Express Racing. Chevrolet est à égalité avec Porsche en tant que constructeur le plus performant avec 13 victoires.

Avec 13 victoires à Road America, Porsche et Chevrolet sont quatre succès devant BMW avec neuf victoires. Cependant, alors que Chevrolet n’a plus gagné à Road America depuis 2016, Porsche a remporté deux victoires consécutives en 2018 et 2019 dans la catégorie GTD.

Le championnat :

Quel suspens en DPi. Quatre équipages se tiennent en six points après trois manches disputées. Mieux encore : Tristan Nunez / Oliver Jarvis (Mazda #77) et Renger van der Zande / Ryan Briscoe (Cadillac Wayne Taylor Racing #10) sont désormais à égalité en tête du classement avec 92 points. João Barbosa / Sébastien Bourdais (Cadillac # JDC Miller #5) sont 3e à seulement deux points des leaders et devancent Jonathan Bomarito / Harry Tincknell (Mzada #55, 86 points), le vainqueur du week-end Pipo Derani (Cadillac #31, 85 points) et Dane Cameron / Juan Pablo Montoya (Acura #6, 81 points).

Chez les constructeurs, Cadillac a pris la main avec 102 points devant Mazda (99) et Acura (90).

En LMP2, PR1 Motorsports a empoché les 35 points de la victoire à Sebring et précède Performance Tech Motorsports (32) et Era Motorsport (30)

Corvette Racing avec la #3 de Taylor / Garcia est en tête des GTLM avec un petit point d’avance sur la Porsche #912 de Bamber / Vanthoor. Quatre voitures se tiennent ensuite en quatre points mais à 9 unités du leader : Krohn / Ewards (BMW #24) avec 86 points, Gavin / Milner (Corvette #4) 85, Tandy / Mako (Porsche #911) 84 et Spengler / De Fillippi (BMW #25) avec 82.

C’est pire chez les constructeurs que ne sont séparés que de 5 points. Corvette est en tête avec 100 unités devant Porsche (96) et BMW (95) ! Il ne faudra pas manquer de suivre la prochaine manche !

Hawksworth / Telitz (Lexus #14) domine le GTD avec 92 points devant et MacNeil / Vilander (Ferrari #63), Foley / Auberlen (BMW M6 GT3 #96) et Montecalvo / Bell (Lexus #12)…

A noter que la course sera diffusée comme d’habitude sur IMSA TV…

Les records de la piste en qualifications IMSA :

DPi : Dane Cameron, Acura DPi, 1:48.715 (août 2019)

LMP2 : James French, ORECA LMP2, 1:52.037 (août 2019)

GTLM : Oliver Gavin, Chevrolet Corvette C7.R, 2:00.663 (août 2019)

GTD : Ben Keating, Mercedes-AMG GT3, 2:05.250 (août 2019)

Vainqueur de l’édition 2019 :

DPi : Jonathan Bomarito/Harry Tincknell, Mazda Team Joest Mazda Dpi #55

LMP2 : Matt McMurry/Patrick Kelly, PR1/Mathiasen Motorsports, ORECA LMP2 #52

GTLM : Ryan Briscoe/Richard Westbrook, Ford Chip Ganassi Racing, Ford GT #67

GTD : Matt Campbell/Zacharie Robichon, Pfaff Motorsports, Porsche 911 GT3 R #9

Ci-dessous, les dernières minutes de l’édition 2019…