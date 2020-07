IMSA : 32 voitures attendues à Road America

La quatrième manche du championnat IMSA Weather Tech prendra ses quartiers sur le circuit de Road America, le dimanche 2 août, pour une manche sprint de 2 heures 40 minutes. La liste des engagés vient d’être publiée et 32 autos en font partie, soit trois de plus qu’à Sebring le week-end dernier.

Parmi ces trois nouvelles autos, toutes inscrites en GTD, on retrouve l’équipe Heart Of Racing Team qui aligne une Aston Martin Vantage (notre photo). Elle sera confiée à Roman De Angelis et Ian James, ce dernier, directeur de l’équipe, remplaçant Alex Riberas. On n’avait pas revu cette auto depuis les 24 Heures de Daytona.

Les deux autres voitures sont des Acura NSX GT3 Evo : la première de Heinricher Racing w/MSR, la #57, sera emmenée par Alvaro Parente et Misha Goikhberg. La #86 sera pilotée par Mario Farnbacher et Matt McMurry et alignée par Meyer Shank Racing.

La liste des engagés ne comporte aucun autre ajout ou changement majeur depuis les dernières manches de la saison régulière pour les quatre catégories.

On note juste le retour de Simon Trummer dans l’ORECA #52 de PR1/Mathiasen Motorsports après avoir manqué le Grand Prix Cadillac de Sebring et remplacé par Spencer Pigot. La voiture reste sur un succès à Sebring.

En DPi, le seul changement concerne JDC Miller Motorsport. Chris Miller remplace Stephen Simpson dans la Cadillac DPi-V.R #85. Il sera associé au Français Tristan Vautier.

GEAR Racing, qui avait promis de revenir sur la grille de départ à Road America avec son initiative d’équipage entièrement féminin, n’est pas sur la liste. Cette décision fait suite au retrait de l’équipe de Mark Ruggieri des 24 Heures du Mans en catégorie GTE Pro.

La liste des engagés est ICI

La course prendra son envol dimanche 2 août à partir de 18 h 05, heure française.