IMSA : l’équipe Team Hardpoint EBM arrive en GTD pour 2021

L’association entre Team Hardpoint et EBM (Earl Bamber Motorsport) va engager une Porsche 911 GT3-R en GTD sur l’ensemble de la saison IMSA WeatherTech 2021.

On savait depuis quelques jours que de nouvelles équipes étaient intéressées par la Porsche GT3 et l’IMSA. Voici donc la première d’entre elles qui se dévoile ! Earl Bamber, double vainqueur des 24 Heures du Mans et champion GTLM 2019 avec Porsche, et Rob Ferriol, le team principal de l’équipe Team Hardpoint, se partageront le volant de cette Porsche 911 GT3 R.

En plus, la nouvelle structure roulera également en Porsche Carrera Cup North America 2021. Avec le passage de l’équipe à la Porsche 911 GT3 R, Team Hardpoint EBM va maintenant offrir un programme intéressant pour les pilotes de Team Hardpoint EBM évoluant dans ce championnat.

Earl Bamber @Porsche

En effet, tout pilote Team Hardpoint EBM Carrera Cup qui terminera la saison dans les trois premiers du championnat dans la catégorie Pro ou Pro-Am se verra offrir une journée d’essai dans la Porsche 911 GT3 R de Team Hardpoint EBM. Mieux encore, le pilote Team Hardpoint EBM qui gagnera le championnat 2021 de la catégorie Pro en Porsche Carrera Cup North America décrochera un baquet pour les 24 Heures de Daytona 2022 avec la Porsche GT3 de l’écurie ! Un bel objectif !

La saison 2021 du championnat IMSA WeatherTech SportsCar s’ouvrira avec le test Roar Before the 24, du 22 au 24 janvier, et les 24 Heures de Daytona une semaine plus tard, du 28 au 31 janvier. La Porsche Carrera Cup North America 2021 débutera sur le Sebring International Raceway, du 17 au 20 mars.